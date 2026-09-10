Osmaosmdesátiletý Petr Nárožný znovu bojuje se zdravotními problémy. Oblíbený herec a bavič skončil v nemocnici poté, co v Třeboni, kde má letní byt, nešťastně upadl a poranil si rameno. Za jeho pádem podle jeho slov stála vedra a také náhlá nevolnost. „Ničila mě ta strašná vedra. Šel jsem se projít, zamotala se mi hlava, zakopl a zničil si rameno,“ popsal Nárožný, který už se bez berlí neobejde.
Petr Nárožný je znovu v nemocnici. Po pádu promluvil o svém trápení. „Nechce se mi už žít“
Petr Nárožný znovu skončil v nemocnici a tentokrát si při pádu poranil rameno. Osudným se mu stala procházka při které se mu udělalo nevolno. Oblíbený herec neskrývá zoufalství z toho, že se mu pády stále opakují.
Pro herce přitom nejde zdaleka o první podobný karambol. S pády a jejich následky se potýká už delší dobu. Před zhruba dvěma lety si při pádu zlomil stehenní kost a od té doby se jeho pohyb výrazně zhoršil. Lékaři mu dokonce doporučovali další velkou operaci nohy, tu ale Nárožný odmítl s tím, že je pro něj v jeho věku příliš riziková. „Ta noha mě moc bolí, hrát už opravdu nemohu,“ přiznal už dříve.
Teď se k problémům s nohou přidalo další zranění. A Nárožný už neskrývá, jak moc ho opakované pády psychicky vyčerpávají. „Minimálně každé čtvrt roku spadnu a něco si provedu. Patřím do starýho železa. Nechce se mi už žít…“ řekl pro Blesk zarmouceně. Jeho slova působí o to smutněji, že ještě letos v červnu převzal v Třeboni čestné občanství a město, ke kterému má dlouholetý vztah, je pro něj důležitým místem.
Nárožný už kvůli zdravotnímu stavu definitivně pověsil herecké řemeslo na hřebík. Dříve připouštěl, že by možná zvládl alespoň besedy, nyní mu ale každodenní život komplikují především problémy s chůzí a opakované pády. Po dalším úrazu tak znovu skončil v péči lékařů a nezbývá mu než doufat, že se jeho stav alespoň stabilizuje.