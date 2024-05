"Obě ruce byly do pravého úhlu," vzpomíná na nehodu Petr Malásek

O tom, jak vážná byla ve skutečnosti jeho nehoda na kole, se hudebník Petr Malásek rozvyprávěl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. "Jel jsem se projet, a najednou jsem letěl vzduchem a dopadl jsem na zem. Říkal jsem si: 'Žiju, mluvím, to je dobrý'. Akorát ruce byly obě do pravého úhlu. Tak jsem si říkal, že to bude asi průšvih," popsal, jak k velmi bolestivému úrazu, který ho na měsíce vyřadil z pracovního procesu, přišel.

Dnes už má za sebou tři operace a věří, že se do budoucnosti obejde bez trvalých následků. "Mám tam všude železa, sešroubovaný to je. Je to perfektní, kosti srostou a všechno bude zase dobrý," nešetří optimismem manžel herečky Dany Morávkové.

Zároveň přiznává, že měl opravdu velké štěstí, protože jeho stav mohl být daleko horší. "Dopadl jsem ještě dobře, na kole to bývá i horší. Když jsem byl v nemocnici, tak mi sestřičky přicházely každý den vyprávět, kdo skončil s jakým úrazem na kole, takže to moje je vlastně perfektní," dodal šťastně. A prozradil, že kvůli jeho zdravotní indispozici si z něj kolegové trochu utahují a vymysleli mu už dvě přezdívky. Napřed to byl Petr Bezruč a teď mu říkají Rudolf Ortéz.

Kvůli náročné rekonvalescenci bude muset minimálně letos na svou velkou lásku, cyklistiku, zapomenout. "Kolo mám strašně rád, ale myslím, že tohle léto si pořídím nordické hole a taky to bude dobrý. Ani na motorku se letos asi moc nedostanu…" uzavřel s tím, že nudit se ale rozhodně nebude a pohybu bude mít také dost.