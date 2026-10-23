Petr Kolečko patří k nejvýraznějším českým scenáristům současnosti. Jeho jméno je spojeno s úspěšnými seriály Most! nebo Okresní přebor, ale také s řadou filmů a divadelních her. Vedle profesních úspěchů se ovšem opakovaně ocitá v hledáčku bulváru, který se v minulosti intenzivně zajímal především o jeho soukromí a bouřlivý vztah s modelkou Anetou Vignerovou.
Petr Kolečko přiznal pravdu o své kandidatuře za Motoristy. Dnes už s nimi nechce mít nic společného
Scenárista Petr Kolečko si z kritiky své postavy ani nelichotivých komentářů na internetu těžkou hlavu nedělá. S typickým humorem mluví o přibývajících letech, životě po boku manželky Anety Vignerové i své práci. Prozradil také, jak vznikal nový seriál Oddíl B, proč ho fascinuje vězeňské prostředí a zda se diváci mohou těšit na pokračování.
Dvojice, která společně vychovává syna Jiříka, si prošla vztahovou krizí i rozchodem. Nakonec však našla cestu zpět k sobě a v březnu 2023 se vzala. Dnes scenárista působí dojmem člověka, který si z veřejného zájmu o svůj život dokáže udělat legraci. A to i ve chvíli, kdy se pozornost médií stočí k jeho vzhledu.
Knedlík, koblížek nebo vyžraný alkoholik
Kolečko přiznává, že si na internetu pravidelně čte komentáře, a to včetně těch, které se týkají přímo jeho osoby. Zatímco články o sobě už příliš nesleduje, diskuse pod nimi ho dokážou pobavit. Podle scenáristy totiž mají Češi mimořádný talent dělat si legraci z cizího neštěstí a lidských nedostatků. Sám se přitom stává terčem nejrůznějších posměšků. Nejčastěji se podle svých slov setkává s narážkami na svou postavu.
„Mně většinou píšou, že připomínám knedlík,“ prozradil s pobavením. Výčet přezdívek, kterými ho internetoví diskutující častují, je ovšem podstatně delší. „Knedlík, koblížek, rozkydlej knedlík, rozkydlej nok, někdy jako i vyžranej alkoholik,“ vyjmenoval bez známky uražené ješitnosti. Dokonce přiznal, že by některé jiné zvířecí přirovnání považoval za příjemnou změnu. Především proto, že se komentáře na jeho adresu většinou točí kolem jídla a kulatých tvarů.
Aneta dobře vaří, Kolečko rád jí
Pozornosti scenáristy neunikly ani články, které se v poslední době věnovaly proměně jeho vzhledu. Některá média upozornila na to, že se po boku manželky Anety Vignerové zakulatil, a jako možné vysvětlení nabídla spokojené manželství a domácí kuchyni. Kolečko na podobné spekulace reaguje s nadhledem. Když přišla řeč na to, že jeho žena vaří a on si rád pochutná, s úsměvem poznamenal: „Což tak bejvá, že jo. Je to hezký.“
Zároveň upozornil, že porovnávání fotografií pořízených s odstupem mnoha let má poměrně jednoduché vysvětlení. Člověk zkrátka stárne a jeho vzhled se přirozeně mění. „Ono hodně lidí mívá dětskej obličej, když jsou mladý, a teď jsem starej a už ho nemám,“ zavtipkoval scenárista.
Přestože dokáže podobné poznámky obrátit v humor, připouští, že komentování cizího těla není zrovna příjemné. Sám už si však zřejmě vybudoval dostatečně silnou odolnost vůči tomu, co o něm lidé píší.
K vlastní tvorbě pustil i své syny
Vedle malého Jiříka, je Kolečko také otcem dvou starších synů z předchozího manželství s Gabrielou Kolečkovou. Právě s nimi se v minulosti podělil i o jeden ze svých největších profesních úspěchů, seriál Most!
Přestože jde o komedii plnou drsného humoru, vulgarismů a situací, které rozhodně nejsou určeny nejmenším dětem, scenárista neměl problém pustit ji dospívajícím synům. V době, kdy seriál viděli, jim bylo přibližně deset až čtrnáct let.
Důvodem bylo také to, že prostředí severočeského Mostu dobře znají. Jejich matka Gabriela z tohoto města pochází a chlapci tam pravidelně navštěvují prarodiče. „Oni hlavně do toho Mostu jezděj, protože jejich matka je odtamtud. Takže pro ně to není nic moc zvláštního, co se tam děje,“ vysvětlil Kolečko. Autenticita prostředí byla ostatně jedním z důvodů, proč si seriál získal tak výraznou diváckou odezvu.
Nový seriál vznikl díky Zdeňku Godlovi
Kolečko se nyní věnuje dalšímu projektu, který má s Mostem! společného nejen režiséra Jana Prušinovského, ale také herce Zdeňka Godlu. Novinka s názvem Oddíl B zavádí diváky do prostředí české věznice a kombinuje drsný humor s každodenní realitou života za mřížemi. Právě Godla přitom stál u samotného zrodu projektu. Přišel totiž s nápadem využít příběhy, které znal ze svého pobytu ve vězení, i zážitky svých známých.
„Zdeněk Godla přišel s tím, že by se dalo udělat něco, co vychází z nějakých jeho sebraných historek, jeho a jeho kámošů z vězení,“ přiblížil scenárista. Tvůrci se však nespoléhali pouze na vyprávění. Aby prostředí působilo co nejvěrohodněji, navštívili také věznici v Novém Sedle, kde hovořili se zaměstnanci a seznamovali se s běžným provozem. Kolečka nejvíce zaujal specifický jazyk vězňů, který se stal důležitou součástí scénáře. „Já jsem nejvíc fascinovanej tím slovníkem. My jsme si našli nějakej slovník toho slangu a to mě bavilo nejvíce,“ přiznal.
Seriál podle něj nemá diváky pouze pobavit. Ukazuje také pravidla, hierarchii a vztahy, které v uzavřeném vězeňském prostředí vznikají. Důležitým tématem je rovněž otázka, zda vězení skutečně dokáže člověka napravit a připravit ho na návrat do běžného života.
Pokračování už se připravuje
Přestože se nový seriál teprve dostává k divákům, jeho tvůrci už přemýšlejí o dalších dílech. Kolečko totiž prozradil, že práce na druhé řadě již začaly. „My píšeme druhou sérii, ale uvidíme, jestli to bude dostatečně úspěšný, aby se to natočilo,“ uvedl.
O definitivním pokračování tak zatím rozhodnuto není. Scenárista nicméně věří, že si seriál své publikum najde. Výhodu spatřuje také ve streamovacích platformách, kde mají nové projekty více času získat diváckou pozornost než filmy v kinech, jejichž úspěch často závisí na prvním víkendu.
Do politiky vstoupil z recese, dnes už s Motoristy nesouzní
Kolečko se v minulosti krátce angažoval také v politice, když kandidoval za Motoristy. Jak ale nyní přiznal, jeho tehdejší rozhodnutí nebylo motivováno velkými politickými ambicemi. Stranu původně vnímal spíše jako recesistický projekt, který mu byl blízký svým postojem k automobilismu a cyklistům. „Já jsem opravdu jako recesisticky šel po tý podstatě, která byla opravdu jako proticyklistická a motoristická,“ vysvětlil scenárista.
Zmínil také, že se v minulosti osobně stýkal s bývalým prezidentem Václavem Klausem, který se zná s jeho manželkou Anetou Vignerovou. S Motoristy se však postupem času názorově rozešel. „Jak se to vyvinulo, tak jsme tu komunikaci postupem času ukončili. Samozřejmě se to vyvinulo někam, kde já už s tím opravdu nesouzním,“ přiznal Kolečko s tím, že své současné politické postoje nechce blíže rozebírat.