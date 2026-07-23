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Petr Janda se nechal nést jako faraon. Na jeho narozeninové oslavě nechyběl velbloud ani had

Petr Janda
Narozeninová party Petra Jandy
Narozeninová party Petra Jandy
Narozeninová party Petra Jandy
Narozeninová party Petra Jandy
Zobrazit
38 fotografií
Petr Janda |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Petr Janda si své narozeniny už tradičně nepřipomíná jen v den, kdy skutečně slaví. Každé léto pořádá velkou zahradní party pro rodinu a přátele a ani letos nezůstal své pověsti nic dlužen. Tentokrát svou zahradu proměnil ve scénu inspirovanou starověkým Egyptem.

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Frontman Olympicu má narozeniny už 2. května, letní slavnost se ale během let stala jeho vlastní tradicí. Hosté navíc nikdy nepřicházejí jen na obyčejné posezení. Janda pravidelně vybírá výrazné téma a podle něj přizpůsobí výzdobu, kostýmy i program. V minulosti se tak slavilo například ve stylu divokého západu nebo rocknrollových šedesátých let.

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Letošní ročník patřil starému Egyptu a oslavenec si vstup na večírek náležitě užil. Zvolil kostým připomínající římského vládce, nechal si připravit dřevěná nosítka a na místo ho přinesli čtyři svalnatí muži. Atmosféru dotvářely i další netradiční prvky, mezi nimi živý velbloud nebo had.

Na slavnosti samozřejmě nechyběla Jandova rodina. Dorazila jeho manželka Alice i dcera Marta Jandová, která se během večera pustila do temperamentního tance s Martinem Prágrem, známým ze StarDance a Survivoru.

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Narozeninová party Petra Jandy
Narozeninová party Petra Jandy
Narozeninová party Petra Jandy
Narozeninová party Petra Jandy
Zobrazit
38 fotografií

Pozvání přijala také řada známých tváří. Mezi hosty byli například František Ringo Čech, Jan Rosák s manželkou Jiřinou, Aleš Brichta s manželkou Joannou, Petr Kolář, Markéta Muzikářová, Petra Řehořková, Lukáš Pavlásek s manželkou Denisou nebo Jana Doleželová.

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Že hraju stejně dlouho jako Mick Jagger? Vyšlo to lépe, než jsem si představoval, říká frontman kapely Olympic Petr Janda. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: autorský text

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