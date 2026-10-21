Petr Jablonský patří mezi nejznámější české imitátory a jeho napodobování Andreje Babiše se stalo doslova poznávacím znamením. S imitací současného premiéra přitom začal už kolem roku 2011, tedy v době, kdy Babiš teprve vstupoval do politiky.
Petr Jablonský promluvil o setkání s Andrejem Babišem. Když ho začal imitovat, nikdo se neodvážil smát
Imitátor Petr Jablonský už více než patnáct let baví publikum napodobováním známých politiků. Největší úspěch slaví s Andrejem Babišem, jehož hlas, mimiku i způsob vyjadřování dokáže vystihnout s neuvěřitelnou přesností. Se současným premiérem se dokonce osobně setkal, jejich společné setkání ale podle jeho slov nedopadlo zrovna vesele.
„V podstatě Andreje Babiše jsem zkusil hned, jak přišel na tu politickou scénu, protože jsem věděl, že to bude dobrej materiál,“ zavzpomínal Jablonský. Přiznal, že jeho první pokusy nebyly zdaleka tak přesvědčivé jako dnes. Publikum ale novou postavu přijalo s nadšením, a tak měl dostatek prostoru svou imitaci postupně zdokonalovat.
Jedna z nejzajímavějších zkušeností přišla přibližně v roce 2012, kdy dostal nabídku vystoupit na soukromé akci Agrofertu. Předcházelo tomu firemní vystoupení, během kterého jeho imitace zaujala jednoho ze zaměstnanců natolik, že mu zprostředkoval další zakázku.
Jablonský nabídku přijal i proto, že chtěl politika osobně poznat. Jejich první setkání však bylo poněkud rozpačité. Babiš si ho údajně důkladně prohlédl od hlavy až k patě a zajímal se, zda ho skutečně napodobuje. „Přišlo mi to ve stylu poznej svého nepřítele,“ popsal imitátor své tehdejší pocity.
Ještě zvláštnější atmosféra podle něj panovala během samotného vystoupení. Přestože běžně jeho imitace vyvolává salvy smíchu, tentokrát se publikum příliš nebavilo. „Nikdo se nesmál samozřejmě,“ vzpomínal Jablonský, podle kterého na sebe zaměstnanci jen rozpačitě pokukovali. Domnívá se, že si jednoduše netroufli smát se vlastnímu šéfovi.
Zda se Babiš na vystoupení skutečně díval, imitátor neví. Politik mu sice předem řekl, že se přijde podívat, po skončení programu už se ale nepotkali. Od té doby se podle Jablonského osobně neviděli.
Babišův tým ho chtěl získat do kampaně. Dvakrát odmítl
Ačkoli se jejich první setkání neobešlo bez rozpaků, Babišův tým na známého imitátora nezapomněl. Jablonský prozradil, že ho v minulosti dokonce dvakrát kontaktovali lidé z politikova okolí s nabídkou spolupráce. Stalo se tak v souvislosti s parlamentními a prezidentskými volbami. Obě nabídky však odmítl. „Já prostě pro politiky nedělám. Pro nikoho. I kdyby to byl Babiš, i kdyby to byl Fiala, kdokoliv,“ vysvětlil.
Podle svých slov se snaží zůstat nestranný a považuje za důležité zachovat si nezávislost. Účast na politické kampani by s tím podle něj nebyla slučitelná. Zároveň se domnívá, že případná spolupráce s vlastním imitátorem mohla Babišovi pomoci vytvořit dojem politika, který se umí zasmát sám sobě.
Za chytrý marketingový tah ostatně považuje i způsob, jakým Babišův tým v minulosti využil jeho proslulou hlášku „Sorry jako“. Ta se původně stala terčem vtipů, později se však objevila i na propagačních tričkách. Jablonský připouští, že podobné kroky mohou satirikům výrazně zkomplikovat práci. Když totiž politik vlastní přeřeknutí nebo nepovedený výrok přijme za svůj, bere tím kritikům část jejich munice.
Imituje Babiše v jeho nejlepší formě
Zatímco skutečný Andrej Babiš se za uplynulých patnáct let přirozeně změnil, Jablonský si při jeho napodobování do určité míry uchovává podobu politika z počátků jeho kariéry. „Já vlastně jsem takovej ten Andrej Babiš, rok jedenáct nebo rok patnáct,“ přiznal. Podle něj to má jednoduchý důvod. Lidé si známé osobnosti spojují s určitým obdobím, charakteristickými gesty nebo výroky. A právě ty chtějí při imitaci znovu vidět. Podobně je to podle něj například s Václavem Klausem. Stačí připomenout známou aféru s chilským perem a publikum okamžitě ví, o koho jde.
Jablonský ale nesleduje jen hlas a způsob mluvy. Aby byla imitace skutečně přesvědčivá, snaží se pochopit také uvažování dané osobnosti. U Babiše to podle něj není vždy jednoduché. Průběžně proto sleduje jeho veřejná vystoupení, tiskové konference a videa, která kolují po sociálních sítích. Právě nečekané reakce a spontánní výroky jsou pro něj často nejlepším zdrojem inspirace.
Všímá si také toho, že Babiš podle jeho názoru během let výrazně zapracoval na své komunikaci a lépe kontroluje emoce. Přesto se prý občas objeví okamžiky, kdy jeho rozčilení nezůstane skryté, což je pro imitátora vítaný materiál.
Macinku a Turka imitovat nechce. Má k tomu svůj důvod
Přestože česká politická scéna nabízí stále nové výrazné osobnosti, Jablonský si pečlivě vybírá, komu věnuje svůj čas. Do svého repertoáru se zatím nechystá zařadit například Petra Macinku nebo Filipa Turka. Nejde přitom jen o to, zda jsou pro imitaci zajímaví. Důležitou roli hraje také to, jak dlouho podle něj mohou v politice vydržet. Jablonský totiž nepředpokládá, že by Motoristé měli dlouhodobou politickou budoucnost. Domnívá se, že jakmile bude mít Babiš možnost se od nich odpoutat, udělá to.
„Vybírám si i podle toho, že když už mu tu práci věnuju, tak aby se mi to vrátilo formou, že ho tady budu mít prostě jako aspoň pár let,“ vysvětlil. Příprava kvalitní imitace totiž vyžaduje čas, pozorování i trénink. Investovat tolik energie do osobnosti, která může z veřejného života brzy zmizet, se mu proto příliš nechce.
Politiky si neidealizuje. Výjimkou byl Václav Havel
Ačkoli se Jablonský živí především humorem, politiku sleduje velmi pozorně už od mládí. A z vývoje české politické scény příliš nadšený není. Přiznává, že ho v průběhu let zklamala řada politických představitelů napříč stranami. Nechce proto svou kritiku zaměřovat jen na Andreje Babiše. Zvláštní místo v jeho vzpomínkách má bývalý prezident Václav Havel, kterého považuje za jednoho z posledních skutečně čestných českých politiků.
„Já, pro mě poslední jako čestnej politik byl Václav Havel,“ uvedl Jablonský. Oceňoval na něm především schopnost spojovat lidi a přesvědčení, že při svém rozhodování upřednostňoval zájmy země před osobním prospěchem. Současné politice podle něj podobné osobnosti chybějí.
Zároveň ho překvapuje, s jakou vášní někteří lidé své oblíbené politiky obhajují na sociálních sítích. Sám je přesvědčený, že úkolem veřejnosti není politiky bezvýhradně obdivovat, ale především kontrolovat jejich práci. A právě proto si chce i nadále zachovat svobodu dělat si legraci z kohokoli, bez ohledu na politickou příslušnost. Koneckonců právě v tom podle něj spočívá smysl politické satiry.