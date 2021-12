Petr Bende ruší vánoční turné, má covid. Doba je šílená, řekl finalista SuperStar

"Jsem, v rámci možností, v pořádku, a jak se dám trochu dohromady, tak už se chystám na živé koncerty z obýváku. Snad brzy stihneme dokončit a zveřejnit první premiéry skladeb, které jsme natočili na našich generálkách ve Velké Bíteši," snažil se Bende uklidnit své fanoušky v rozhovoru pro Super.cz.

Zpěvák své turné ale neruší úplně, pouze ho přesouvá na dobu, až to bude možné. "Některé koncerty jsem jako záchranu pro lidi, kteří se moc těší, dal na květen 2022 a další přeložil na prosinec 2022. Mrzí nás to, tak ať 25 let trvající projekt není jen tak zašlapán do země. Vytvářím teď znovu on-line program pro lidi. A hned po Novém roce chystám vydání zpěvníku," uvedl zpěvák pro Super.cz.

Petr Bende se hudbě věnuje od malička. Svou první bicí soupravu dostal v pěti letech. Hned bylo jasné, že má muziku v krvi. Také to má mít po kom. Jeho tatínek je hudebník, který s muzikou procestoval Evropu. Petr se naučil na několik hudebních nástrojů a ve třinácti začal svou kariéru, kdy se stal bubeníkem skupiny Svěrák 3.

Později založil vlastní kapelu Petr Bende & band. Sám pro ni skládal písně a objížděl se skupinou koncerty a festivaly. Průlomem v jeho kariéře byla soutěž SuperStar v roce 2005, kde se dostal až do finále. V témže roce se stal Skokanem roku v anketě Český slavík. Byl také nominovaný na ocenění Anděl v kategorii Objev roku.