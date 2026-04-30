Ve středu odvolací soud znovu potvrdil pětiletý trest odnětí svobody, spolu s desetiletým zákazem činnosti, pro psychiatra Jana Cimického. Trest mu udělil za to, že se podle obžaloby dopustil v průběhu let čtyř znásilnění a 35 případů vydírání se sexuálním podtextem. Co na výrok soudu říkají jeho oběti?
Pět let vězení pro Jana Cimického potvrzeno: Silné reakce žen, které obvinily známého lékaře
Případ, který roky otřásal českou veřejností, má další zásadní zvrat. Odvolací soud znovu potvrdil pětiletý trest pro Jana Cimického a jeho oběti konečně promluvily o tom, co po verdiktu cítí. Zatímco pro některé jde o úlevu a zadostiučinění, zároveň připomínají bolestnou realitu – že na spravedlnost musely čekat desítky let a čelit při tom nepochopení i tvrdým útokům.
První ženou, která našla odvahu veřejně promluvit o tom, co Cimický provedl, byla zpěvačka Jana Fabiánová, dcera zesnulé zpěvačky Nadi Urbánkové. Čelila poté velkému tlaku a znevažování jejího svědectví. To ostatně zdůraznil ve svých slovech i soudce. „Prvotní mediální reakce na její oznámení byly až brutálně negativní, dehonestující a výrazně zpochybňující. Poškozená nemohla v okamžiku psaní příspěvku dohlédnout, jaké její oznámení bude mít společenské dopady a i na její osobu,“ sdělil soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák.
„Poškozená netušila, že obětí jsou desítky se stejným nebo obdobným prožitkem. Nemohla vědět, zda toto oznámení bude, či nebude společensky přijato a zda jí bude věřeno. Nemohla tušit, že její oznámení bude impulsem k celospolečenské diskuzi o redefinování pojmu znásilnění a sexuálního násilí a že se ozvou další oběti jednání obžalovaného, což zvýší zájem o její osobu,“ pokračoval soudce. „Soud poškozenou hodnotí jako hodnověrnou svědkyni a její výpověď jako pravdivou a plně usvědčující,“ dal Fabiánové za pravdu.
„Na jednu stranu cítím úlevu. Na druhou stranu stále cítím údiv, že se tady 40 let zametala pod koberec takhle společensky nebezpečná situace. Mrzí mě, že se neumíme navzájem lépe chránit, že je potřeba, aby se za spravedlnost rvaly oběti a přitom čelily posměchu a degradaci. Mrzí mě, že není nastaven systém, který by zamezil, aby sexuální predátoři takhle proplouvali systémem a desítky let ubližovali, ačkoliv si vybrali třeba i pomáhající profesi, která má normální úroveň lidské empatie v popisu práce,“ sdělila po vynesení nepravomocného rozsudku Fabiánová pro Seznam Zprávy.
Na svém profilu na Instagramu výsledek soudu okomentovala i další žena, kterou Cimický napadl, moderátorka Martina Vrbová Hynková. „Cimického obhájce se na místě odvolal, takže pokračujeme k odvolacímu soudu. Děkujeme za podporu vás všech, co při nás ty roky stojíte!“ vzkázala svým sledujícím.