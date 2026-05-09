Moderátorka Eva Perkausová je maminkou dvou kluků. Synové Killian a Arian jsou od sebe pouhých 14 měsíců. Sama Perkausová ale vždycky říkala, že by chtěla mít děti tři. „Nemám to v sobě uzavřený, že bych si říkala, že v žádném případě, ale aktuálně to nepřipadá v úvahu. Říkám si, že třeba někdy,“ rozpovídala se o velikosti své rodiny v podcastu Pokec Bowl.
Perkausová promluvila o třetím dítěti: Po dvou synech přišlo překvapivé přiznání
Za televizními kamerami vždy dokonale upravená, doma ale čelí pořádnému chaosu. Eva Perkausová otevřeně přiznala, že po návratu z práce ji čeká byt vzhůru nohama, uplakané děti i hladový manžel. A přestože má doma dva malé syny jen 14 měsíců od sebe, stále nevylučuje další miminko. Promluvila také o tom, kdo u nich doma drží pevnější výchovnou ruku.
Perkausová se poměrně brzy vrátila zpátky do práce, uznává ale, že je to jen díky tomu, že moderování Televizních novin není časově náročné. I tak ji ale večer po příchodu domů čeká ještě další kolotoč. „Každá maminka si umí představit, jak to doma vypadá, když se vrací. Byt vzhůru nohama, děti hladový, uřvaný, manžel hladovej a uřvanej,“ popisuje se smíchem svou realitu po návratu z práce. „Do práce si chodím víceméně odpočinout, i když kolikrát se řeší velmi tragické zprávy. Jsem strašně vděčná za to, že mám práci, která mi dovoluje zvládnout domácnost i rodinu. Zvládáme to jen já, manžel a případně maminka,“ prozradila s tím, že služeb chůvy nevyužívá.
V podcastu otevřela i téma výchovy. Podle jejích slov za začátku aplikovala to, co v čem vyrostla ona sama, a tak se občas nebránila ani nějakému tomu plácnutí. V poslední době prý ale zjistila, že moderní postupy fungují daleko lépe, a tak se snaží se syny domlouvat. A kdo je u nich doma ten přísnější?
„Nedávno jsme se zrovna o tom doma s manželem bavili. Já jsem mu říkala, že mám pocit, že i já jsem přísný rodič, ale že přirozeně mají kluci respekt z tatínka. Ale jsem za to ráda. Přestože jim jsou dva a tři roky, starší syn je hodně divoký, zlobivější, mladší je naštěstí opravdu zlatý. Když tatínek mávne rukou a zakřičí trošku, aspoň z něj jde respekt. Jinak malý vůbec neposlouchá. Ale myslím si, že opravdu platí metoda cukr a bič, a já se taková snažím být. Je pro mě jakožto pro mámu těžké být na dítě přísnější, ale snažím se. Nechci mít a nechci vychovat děti tak, aby byly nevychované nebo rozmazlené,“ myslí si moderátorka.
V rozhovoru pro iDnes také prozradila, komu jsou synové podobní. „Myslím si, že starší syn je vzhledově po mně a zlobivý po tátovi. Mladší je velmi klidný, ale vzhledově je to úplně můj manžel. Opravdu je v nich vidět ten gen a přijde mi krásné, jak si příroda pohraje s tím, že jsou oba povahově úplně jiní. Všichni mi říkají, že si jsou vzhledově podobní, ale já ve starším synovi vidím i sebe a v mladším čistě tatínka. Každý máme „toho svého“,“ říká spokojeně.