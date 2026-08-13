Velkou pozornost v posledních dnech vzbudil bavič a tanečník Richard Genzer, který zhubl nevěřitelných 25 kilogramů. To by samo o sobě bylo zajímavé, porotce StarDance však šokoval i přiznáním, že si ke štíhlejší postavě pomohl injekcemi na hubnutí. To velmi ocenila například moderátorka Eva Perkausová.
Perkausová má jasno o hubnutí slavných. Genzerovi tleská, do ostatních si rýpla
Eva Perkausová si tentokrát nebrala servítky. Moderátorka se vyjádřila k fenoménu hubnutí pomocí léků a přiznala, že jí vadí, když známé osobnosti vytvářejí dojem, že za jejich výraznou proměnou stojí jen pevná vůle a hodiny ve fitku.
Na rozdíl od některých známých osobností, které o podobné pomoci raději nemluví, Genzer zvolil velmi otevřenou cestu. Přiznává, že injekce sehrály v jeho proměně důležitou roli, zároveň ale zdůrazňuje, že samotný lék nestačil. Změnil také jídelníček, omezil alkohol a přidal další pohyb. „Píchám si injekce a nechápu, že to někdo tají, ale samozřejmě jsem změnil jídelníček a omezil pití alkoholu. Ne, že bych přestal pít, ale už nechlastám. Pohybu mám dost na jevišti, a navíc jsem začal hrát golf,“ přiznal Richard Genzer.
Perkausovou mnozí hodnotí jako dokonalou krásku a ona často sdílí své návštěvy posilovny. Na rovinu také říká, že není zastánkyní užívání léků na hubnutí. „Spíš naopak. Pokud je lék primárně určený k léčbě konkrétního onemocnění, nepřijde mi správné používat ho jen jako zkratku ke zhubnutí,“ pustila se do úvah na svém profilu na sociální síti Instagram. Jedním dechem ale dodala, že velmi oceňuje Genzerův krok. „ALE! O to víc oceňuju každého, kdo otevřeně přizná, že zhubnul právě s pomocí Ozempicu,“ zaměnila dva léky s podobnými účinky. Genzer totiž používá Munjaro.
„Vždycky je lepší upřímnost než vytváření iluze, že za proměnou stojí jen pevná vůle, salát a dřina ve fitku. A že takové jedince známe,“ neodpustila si moderátorka drobné rýpnutí do řady jejích kolegů ze šoubyznysu, kteří berličku v podobě medikamentu nehodlají přiznat a na mnoha z nich jde změna vidět.
Právě rychlé hubnutí pomocí moderních léků se v poslední době stává stále častějším tématem. Vedle samotného úbytku kilogramů se mluví například i o fenoménu označovaném jako „ozempic face“, tedy změně vzhledu obličeje po výrazném a rychlém zhubnutí.