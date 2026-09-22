Ornella Koktová si na módu potrpí, u svého manžela Josefa Kokty ale v tomto směru naráží na poměrně zásadní problém. Pepovi je totiž podle ní úplně jedno, co má na sobě, a nové oblečení považuje v podstatě za zbytečnost. Jeho vysněný outfit? Žabky, staré golfové tričko a džíny.
Pepa Kokta se postaral o pořádný trapas na křtinách. Ornella ho roky tajila
Křtiny Svena a Lili měly být slavnostní událostí, na kterou bude rodina vzpomínat v dobrém. Josef Kokta ale jejich průběh okořenil po svém. Ornella Koktová nyní prozradila, co se tehdy stalo, a přiznala, že podobnou historku dosud nikomu nevyprávěla.
„Pepa je u nás doma rozhodně ten, kdo má největší trapasy v oblékání. Protože jemu skoro nemůžu koupit nic novýho na sebe,“ směje se Ornella ve svém placeném podcastu. Když si navíc vybírá oblečení sám, prý je to hotová módní katastrofa. Pokud nemůže najít pásek, vůbec ho to nerozhodí. Klidně si v dílně uřízne kus provázku a ten použije místo něj. „To už se skutečně stalo,“ přiznává Ornella.
A žabky jsou u Kokty zřejmě něco jako nedílná součást osobnosti. Podle Ornelly je dokáže vytáhnout prakticky kamkoli, včetně situací, kdy by se přece jen hodilo zvolit trochu reprezentativnější obuv. „Chtěl by nosit jen žabky. Kdybych chtěla na nějakou hezkou večeři nebo výlet, tak Pepa a jeho žabky jsou tam vždycky přítomný,“ popisuje.
Když se ochladí, situace se podle ní nijak zásadně nezlepší. Pepa si vezme třicet let starou bundu, k tomu džíny, nějaké potrhané golfové tričko a samozřejmě žabky. A vyrazí mezi lidi. Ornella tak má doma nejen otce svých třech dětí, ale zřejmě i živoucí důkaz, že některé módní trendy se opravdu nemusí dodržovat vůbec.
Jeden konkrétní módní incident ale podle Ornelly překonal všechny ostatní. Je pro ni tak ponižující, že o něm až dosud mlčela. Odehrál se na křtinách jejich dětí Svena a Lili, které se konaly v Chrámu svatého Víta před čtyřmi lety. Na takovou událost přece jen nestačí žabky, a tak Ornella trvala na společenském oblečení. Pepa tedy vytáhl oblek, který měl podle ní za sebou snad „padesát pohřbů a dvacet svateb“, přičemž si neodpustila rýpnutí, že polovina svateb byla ta, kde byl Pepa v roli ženicha. Oblek mu navíc byl trochu velký. K němu přidal staré společenské boty, které evidentně nebyly připravené na návrat do služby.
Jenže boty začaly Pepovi během obřadu pořádně vadit. „Jak ty boty dlouho nenosil a je zvyklý na ty žabky, tak ho to začalo tlačit,“ vypráví Ornella. Po skončení už zřejmě došla jeho trpělivost úplně. Boty si jednoduše sundal a vyrazil ven. Ornella tak místo elegantního manžela v obleku nakonec sledovala Josefa Koktu, jak kráčí přes nádvoří Pražského hradu v ponožkách. Na křtinách ve svatovítské katedrále tak sice žabky nakonec nedal, ale módní kompromis po svém přece jen našel.