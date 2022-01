Penélope Cruzová nesnáší sociální sítě. Svým dětem je zakázala, nemají ani mobil

"Můj vztah k sociálním sítím je zvláštní. Používám je málo a velice opatrně," řekla v show CBS Sunday Morning.

Především si myslí, že by se jim měly vyvarovat děti a celkově mladší generace. "Je tam něco, co nedává smysl, a má to vliv zejména na mladší generace. Je mi líto těch, kteří jsou nyní teenagery. Vyznívá to, skoro jako by na nich svět dělal nějaký experiment ve stylu: Uvidíme, co se stane, když vystavíme 12leté dítě tolika technologiím."

Penélope kritizuje to, jak volný přístup mají dnešní teenageři k veškerým sociálním sítím. Jejich mozek na to podle ní není připravený a má to vliv na jejich duševní vývoj. "Dvanáctileté dítě, které se připojí na sociální sítě, nemá žádnou ochranu. Ovlivňuje to jeho mozek i způsob, jakým pak nahlíží na sebe samo," říká herečka.

Sama má dvě děti, osmiletou dceru a desetiletého syna. Na ně je v tomto ohledu velice přísná. "Jsem velice tvrdá ohledně technologií. Samozřejmě se společně díváme na filmy či kreslené pohádky, ale žádné telefony, dokud nebudou starší, a účty na sociálních sítích jim povolím nejdříve v 16 letech. Vidím to jako ochranu jejich mentálního zdraví, ale vím, že patřím mezi menšinu," dodala.

Ani její manžel Javier Bardem jim příliš neholduje. Oba používají profily pouze na pracovní záležitosti a soukromí si ponechávají pro sebe.