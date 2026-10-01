Jako malá dívka se Markéta Pekarová Adamová toužila stát módní návrhářkou. Jedinou překážkou pro ni tehdy bylo chybějící kreslířské nadání.
Pekarová Adamová odložila politiku a navrhla kabelku. Prozradila, jak to má s kandidaturou na prezidentku
Od politiky na chvíli utekla k módě. Markéta Pekarová Adamová si splnila dětský sen a navrhla vlastní autorskou kabelku. Elegantní kousek, který symbolicky věnovala všem ženám, jež podle jejích slov „nejsou z cukru ani ze železa“. Bývalá šéfka Poslanecké sněmovny poodhalila nejen svou kreativní stránku, ale i plány do budoucna. Co říká na možnost, že by se jednou ucházela o prezidentský úřad?
Jako malá dívka se Markéta Pekarová Adamová toužila stát módní návrhářkou. Jedinou překážkou pro ni tehdy bylo chybějící kreslířské nadání.
Svět módy ji přesto plně fascinoval – její maminka šívala podle časopisu Burda a malá Markéta si v něm s nadšením listovala, vybírala střihy a snila o tom, v jakých barvách by nejlépe vynikly halenky či šaty.
Podpora lokálních tvůrců a nabídka ze Slovenska
Ačkoliv ji dětský sen o návrhářství nakonec opustil a její profesní dráha zamířila do politiky, cit pro estetiku a poctivé řemeslo jí zůstal.
V roli předsedkyně Poslanecké sněmovny brala jako samozřejmost oblékat kousky od českých návrhářek a návrhářů, neboť podporu domácí tvorby vnímala jako nedílnou součást státní reprezentace. V případě doplňků si obzvláště oblíbila tvorbu ze sousedního Slovenska.
Kabelka jako splněný sen
Když zakladatelka slovenské značky nabídla političce možnost navrhnout si vlastní kabelku, které by její tým následně vdechl život, neváhala ani minutu.
Cílem bylo vytvořit univerzální, praktický a zároveň stylový kousek určený k celoročnímu nošení. Design měl vyjadřovat charakter moderních silných žen, které podle jejích slov „nejsou z cukru ani ze železa“.
Prezidentské ambice
Touha stát se módní návrhářkou ale nebyla jediným snem političky. Podle rodiny totiž už jako pětiletá vyslovila přání stát se prezidentkou republiky – i když sama tvrdí, že se jedná spíše o rodinnou urban legend, na kterou si nepamatuje.
Když se v reakci na její autorský kousek okamžitě objevila přání, aby se v budoucnu ucházela o Hrad, a jeden z fanoušků jí dokonce pro volby nabídl finanční záštitu, Pekarová Adamová reagovala s nadsázkou. Spekulace o kandidatuře pak uvedla na pravou míru: „To je milé a velkorysé, ale asi tu kandidaturu nechám u dětského snění.“