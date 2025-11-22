Pavlová ukázala tajnou sbírku, Bočanová rozdává své prádlo a Leitgeb šílí

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Přestože se říká, že herecké prostředí je nepřející, Andrea Růžičková a Lenka Zahradnická dokazují, že i v této profesi se dá najít přátelství na celý život. A to i přesto, že obě jsou naprosto rozdílné.
K pozici první dámy patří i množství květin, které na svých cestách a nejrůznějších příležitostech dostává. Eva Pavlová našla způsob, jak si všechny uchovat i v tak velkém množství. Svým sledujícím se pochlubila, že každou kytici, kterou dostane si vyfotí a uloží do alba.
nejznámější česká rosnička Dagmar Honsová své soukromí příliš neukazuje, s nejnovějším přírůstkem do rodiny se ale ráda pochlubila na svém instagramovém profilu.
Nedávno se prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová pochlubila svým sledujícím videem, na kterém je vidět její pád při pokusu o nakládání zelí. Nyní rozesmála fanoušky podobným kouskem, tentokrát ho ale předvedl její manžel Josef.
Každý kdo někdy stavěl nebo rekonstruoval si zpětně vybaví, že mohl udělat něco jinak. Stejně jsou na tom i Nikol Leitgeb s manželem Petrem, kteří teď litují systému otevírání skříněk, které je velmi rozčiluje.
Herečka Mahulena Bočanová si před několika měsíci pořídila štěně, kterému nakoupila spoustu krásný doplňků, ze kterých ale velmi rychle vyrostlo a tak se je rozhodla rozdat. Omylem ale do nabídky přidala i svoje spodní prádlo.
Rodinu zpěváka Tomáše Kluse nedávno rozšířilo koťátko. Navzdory očekávání ale není malý tvoreček příliš společenský a mazlivý. To se zpěvákova manželka Tamara snaží změnit.
Herečka Kristýna Leichtová se s rodinou už brzy chystá přestěhovat do zrekonstruované historické roubenky. Do té doby si užívají pohodlí města. Tedy spíše řečeno užívali, jen do doby než jim kvůli havárii byla přerušena dodávka tepla a teplé vody.
Letos se sice taneční show StarDance neobjevila na televizních obrazovkách, diváci přesto měli možnost tanečníky vidět během tour po sportovních halách. A i když tentokrát spisovatel Patrik Hartl netančil, podle jednoho z účastníku Martina Pragra je jasným králem parketu.
Zpěvačka Olga Lounová už brzy přivede na svět své druhé dítě. A i tentokrát se stane maminkou holčičky. Jak bývá v poslední době zvykem, oznámení pohlaví budoucího potomka se konalo ve velkém stylu.