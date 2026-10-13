Pavlína Saudková toho ve vztahu s fotografem Janem Saudkem zažila hodně. Jenže po čtyřicítce se něco změnilo a dnes už si nechce nechat všechno líbit. Otevřeně přiznává, že poslední roky jsou pro jejího muže těžší než dřív. A co kdyby se objevil někdo nový? Ani téhle možnosti se nebrání.
Pavlína Saudková už nechce být poslušnou manželkou. Nové lásce se nebrání
Manželovy nevěry dlouho snášela, dnes už ale Pavlína Saudková myslí především na sebe. Vztah s Janem Saudkem jí změnil pohled na lásku i na vlastní hranice. A pokud by jí do života vstoupil nový muž, rozhodně by ho předem neodmítla.
„Dlouhodobý vztah má svá úskalí a spousty kompromisů,“ říká Saudková, která se podle svých slov nikdy nechtěla vzdávat při prvních problémech. Zvlášť když do hry vstoupily děti. Dlouho se snažila věci spíš napravovat než od nich utíkat. Když ale přišla řeč na manželovy nevěry, přiznala, že za její výdrží stála také vlastní povaha. „Já myslím, že byla důvodem toho moje submisivita a přizpůsobivost, která se tak trošku změnila úderem té čtyřicítky,“ svěřila se.
Dnes už se prý tolik nepřizpůsobuje a hlavně nechce zrazovat samu sebe. „Takže teď si myslím, že ty poslední roky jsou těžší pro Jana než pro mě, bohužel,“ přiznala. A dodala větu, která leccos napovídá: „Nemá peklíčko, ale má tam najednou jinou Pavlínu, než měl ty první roky.“ Fotograf si tak podle ní musí zvykat na ženu, která už není ochotná ustupovat jako dřív.
A co případná nová láska? Ani tu Pavlína předem nevylučuje. „Samozřejmě doma je to jednoduché, tam už to mám vyzkoušené,“ poznamenala s nadhledem v rozhovoru pro eXtra.cz. Zároveň si ale uvědomuje, že by si v dalším vztahu musela hlídat vlastní hranice. Nechce znovu sklouznout k tomu, že se bude přizpůsobovat na úkor sebe.
„Takže uvidím, jestli zase nespadnu někam, kam bych nechtěla. A pokud tam spadnu a pokud se začnu přizpůsobovat, takže si to zavčas uvědomím a řeknu si takhle ne,“ vysvětlila. A na otázku, zda je nové lásce otevřená, odpověděla naprosto jasně: „No ježiš! A proč bych nebyla?“