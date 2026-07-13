Své druhé „ano“ si novomanželé řekli v luxusních kulisách pohádkové vily Crespi u italského jezera Orta. Pro oba jde o druhý vstup do manželství. Stejně jako Pavlína, má i Jeff z předchozího svazku dva syny.
Pavlína Pořízková po hořké zkušenosti už neriskuje: Druhé manželství si pojistila předmanželskou smlouvou
Světová topmodelka českého původu Pavlína Pořízková opět září štěstím. Ve vlastnoručně navržených svatebních šatech v Itálii podruhé řekla své „ano“ americkému scenáristovi Jeffu Greensteinovi. Kromě romantického okamžiku ale překvapila i jedním nečekaně pragmatickým krokem – předmanželskou smlouvou. Chce se vyhnout majetkovým sporům, které ji po prvním manželství připravily o mnoho energie i sil.
Pavlína vychovala své děti s rockerem Ricem Ocaskem. Modelka, která je známá svou otevřeností ohledně stárnutí a přirozené krásy, si pro svůj velký den sama navrhla šaty, které nebyly tradičně bílé.
Bolestná lekce
Za rozhodnutím podepsat předmanželskou smlouvu stojí především traumatická zkušenost z konce jejího prvního manželství s frontmanem skupiny The Cars, o jednadvacet let starším Ricem Ocasekem. Přestože jejich 28 let trvající vztah navenek působil harmonicky, Pořízková později přiznala, že se v něm cítila nemilovaná a neviditelná.
Skutečný šok však přišel až po Ocaskově náhlé smrti v roce 2019. Ačkoliv se v té době rozváděli, Pavlína o něj po operaci pečovala a byla to právě ona, kdo ho našel mrtvého. O den později se dozvěděla, že ji manžel krátce před smrtí vyškrtl ze závěti s krutým odůvodněním, že ho „opustila“.
Tentokrát absolutně!
Právní bitva o dědictví se táhla dva roky a skončila mimosoudním vyrovnáním v roce 2021, kdy Pavlína získala podíl, který jí podle newyorského práva náležel. Tato zkušenost ji však navždy poznamenala.
Když se jí novináři na zakončení festivalu v Karlových Varech zeptali, zda má s novým manželem předmanželskou smlouvu, odpověděla bez váhání: „No, to víš, že je! Tentokrát absolutně,“ a dodala, že takové rozhodnutí je zárukou vyřešených majetkových vztahů pro případ jakýchkoliv budoucích komplikací.
Pavlína Pořízková je průkopnicí přirozené krásy a vlastním příkladem dokazuje, že stárnout lze s noblesou a neuvěřitelným šarmem. Jak sama říká ve své knize No Filter, krása je především o tom, jak se na vás lidé dívají, ale vnitřní síla pramení z toho, co člověk přežil a jak se dokázal postavit na vlastní nohy.