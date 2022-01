Pořízková kritizuje: Společnost je posedlá mládím. Zralé ženy jsou lepší v sexu

Modelka Pavlína Pořízková s českými kořeny, v zahraničí známá jako Paulina, už nějakou dobu ukazuje, že stárnutí je normální věc. Na svém instagramovém účtu zveřejňuje fotografie bez make-upu a také snímky, na nichž je nahá. Tvrdí, že ženy ve středním věku o sobě musí dát vědět, a poukazuje na pokrytectví společnosti, která inklinuje k posedlosti vypadat mladě.

Šestapadesátiletá Pořízková v novém rozhovoru pro The Sunday Times se vyjádřila k věkové diskriminaci, tzv. ageismu. Řekla, že je obtížné stárnout ve světě uctívajícím mladé lidi, často si v něm připadá jako neviditelná. Tento rozdíl vnímá od té doby, co na svém Instagramu zveřejňuje fotografie v podobném duchu, jako by byla mladší - v bikinách, bez make-upu či v Evině rouše. Reakce lidí na její snímky jsou ale oproti tomu, když jí bylo 20 let, zcela odlišné.

"Vypadám dobře," komentuje Pořízková hrdě své fotografie. "Neuvědomila jsem si, že je šokující, když 50letá žena pózuje v těch stejných bikinách, které měla na sobě před 30 lety a které jí stále sedí. V naší společnosti je v pořádku svádět dívku, která může být vaše dcera, na rozdíl od vyspělé ženy, která samu sebe zná a s největší pravděpodobností je i lepší v sexu," podotýká modelka v rozhovoru.

Například v listopadu minulého roku na její polonahé fotografie na Instagramu zareagoval muž, který ji kritizoval za to, že "se příliš soustřeďuje na sebe a svůj vzhled", a také jí vytkl, že "se promenáduje polonahá jako šestnáctiletá". "Přestěhujte se ke svým dětem a vnoučatům, usaďte se, pořiďte si pěkný dům a vytvořte příjemné prostředí pro své děti i vnoučata a začněte žít pro ostatní," napsal k příspěvku šestapadesátileté modelky.

Pořízková namísto odpovědi zveřejnila svou nahou fotografii a k ní připsala, že takový komentář podporuje stereotyp, že ženy jsou v podstatě otroci. "Jakmile přestaneme rodit, měly bychom odejít do důchodu, abychom zajišťovaly potravu ostatním," napsala v reakci Pořízková. "Je mi 56 a žiju svůj nejlepší život. Po životě stráveném péčí o ostatní se konečně dostávám k tomu, abych se věnovala sobě."

Pořízková ve zmíněném rozhovoru pro The Sunday Times také uvedla, že nechce podstoupit plastickou operaci, naopak je jejím cílem ukazovat, že zralé ženy mají hodnotu. "Ve chvíli, kdy zákrok podstoupíte, stanete se poplatní přesně tomu, čemu chcete odporovat. Musíme se za sebe postavit a trvat na tom, že nejsme neviditelné. Přála bych si, aby tady bylo více žen, které mají odvahu stárnout."

Nedávno například vyjádřila podporu herečce Sarah Jessice Parkerové, která při natáčení pokračování seriálu Sex ve městě s názvem A jak to bylo dál ukázala své šediny. "Když vidím v médiích fotografie Parkerové, tak si pokaždé pomyslím: 'Děkuju, děkuju.' Někdo, kdo je stejně starý jako já a vypadá stejně jako já."

