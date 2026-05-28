Stačilo pár tónů a lidé věděli, o koho jde. Píseň Včera neděle byla se stala jedním z největších hitů své doby a Pavlíně Filipovské zajistila místo mezi výraznými osobnostmi české populární hudby. Singl byl tak úspěšný, že si po čtvrt století držel rekord v prodejnosti.
Pavlína Filipovská byla hvězdou Semaforu. Nazpívala hit a ukázala, že začít znovu se dá i navzdory okolí
Pavlína Filipovská patří k nejvýraznějším tvářím éry Semaforu. Proslavil ji hit Včera neděle byla, který zněl od kolotočů i z domácností, ale její život nebyl jen o slávě a potlesku. Dcera slavného Františka Filipovského si musela vlastní cestu vybojovat sama, nebála se odejít z nefunkčního vztahu a dodnes zůstává symbolem noblesy, humoru i ženské odvahy. Herečka dnes slaví 85. narozeniny.
Sama zpěvačka si dodnes přesně pamatuje okamžik, kdy jí došlo, že nazpívala něco mimořádného. Nebylo to v nahrávacím studiu ani při potlesku v divadle, ale na pouti. „Procházela jsem s dcerami Matějskou poutí a vtom jsem ‚Neděli‘ slyšela od jednoho kolotoče. Vzedmula jsem se pýchou a řekla: ‚Holčičky, k cukrové vatě vás vede hvězda!‘,“ zavzpomínala pro Denik.cz.
Dcera slavného herce, která si cestu musela vyšlapat sama
Pavlína Filipovská se narodila do umělecké rodiny. Jejím otcem byl slavný herec František Filipovský, na kterého dodnes vzpomíná s velkou láskou. Jako dítě ale dlouho nechápala, proč ho na ulici oslovují a zdraví lidé, které ona sama vůbec neznala.
„Narodila jsem se za války, ale dětství jsem prožila v lásce. Táta měl sice toho času pomálu, ale všechen volný čas věnoval mně a pak i bratrovi. Myslím, že byl mezi lidmi oblíbený, protože měl v sobě spoustu lásky a laskavosti,“ řekla v rozhovoru pro Český rozhlas.
Přestože vyrůstala po boku známého herce, začátky pro ni nebyly úplně jednoduché. Na divadelní fakultu ji nepřijali, a tak se herectví i zpěvu věnovala soukromě. Talent, pracovitost a schopnost zaujmout publikum jí ale nakonec otevřely dveře tam, kam se původně nedostala školní cestou.
Semafor, šedesátá léta a doba, kdy všichni dělali všechno
Od roku 1958 začala vystupovat v televizních pořadech pro děti a už o rok později se objevila v divadle Semafor. Právě tam se v šedesátých letech stala jednou z tváří nové kulturní vlny. Semafor tehdy nebyl jen divadlem, ale místem, kde vznikal styl, humor i hudba, které ovlivnily celou generaci.
Filipovská na tu dobu vzpomíná bez pozlátka. Za úspěchem nestály jen reflektory a potlesk, ale také obyčejná práce, kterou bylo potřeba udělat. „Tenkrát jsme všichni dělali všechno. Já jsem šila kroužky na oponu, vytírala podlahu. Byli jsme kulisáky, uklízečkami, rekvizitářkami, herečkami,“ popsala.
Právě ze Semaforu vzešly písně, které ji proslavily. Kromě Včera neděle byla si lidé dodnes pamatují také skladby Kapitáne, kam s tou lodí nebo Proč se lidi nemaj rádi. Její civilní projev, půvab i přirozená lehkost přesně odpovídaly atmosféře tehdejší doby.
Film, televize i twistové rytmy
Filipovská se neprosadila jen jako zpěvačka. Objevila se také ve filmu, například ve snímcích Konkurs nebo Kdyby tisíc klarinetů, který ve své době patřil k výrazným hudebním filmům a v oblibě dokázal porazit i muzikál Starci na chmelu.
Brzy si jí začala více všímat také televize. Účinkovala v písničkových soutěžích, vystupovala v módních twistových rytmech a v písni Nej, nej, nej vytvořila oblíbenou dvojici s Josefem Zímou. Televizní diváci ji mohli vídat také v pořadech a seriálech jako Píseň pro Rudolfa III., Bejvávalo nebo Babiččina krabička, která s nadhledem připomínala šlágry minulých desetiletí.
Od sedmdesátých let se postupně stále výrazněji uplatňovala také jako moderátorka. Pracovala pro televizi i rozhlas a pravidelně vystupovala se svým písničkovým pořadem. Jako moderátorka natočila desítky Dostaveníček s režiséry Zdeňkem Podskalským a Ivem Paukertem.
Dáma se bez punčoch na jeviště nevydá
Jednou z osobností, které Pavlínu Filipovskou výrazně ovlivnily, byla Ljuba Hermanová. S legendární herečkou a zpěvačkou sdílela divadelní šatnu a dodnes ji považuje za jednu ze žen, které jí předaly důležité životní i profesní rady.
„Je to jedna z žen, kterou si často připomínám. Protože mi dala spoustu moudrých rad, zejména jak se má dáma chovat. Například říkala, že dáma nikdy nevyjde na ulici bez punčoch, natožpak na jeviště,“ prozradila Filipovská.
Právě tento druh noblesy, sebeironie a profesionality ji provázel celou kariérou. Nikdy nestavěla jen na slavném jménu, ale především na schopnosti obstát v různých rolích: jako zpěvačka, herečka, moderátorka i vypravěčka vlastních vzpomínek.
Láska, rozchody a odvaha odejít
Soukromý život Filipovské nebyl vždy jednoduchý. Je potřetí vdaná. Jejím druhým manželem byl zpěvák Petr Spálený, se kterým má dcery Pavlínu a Johanu. Její dcera Pavlína Wolfová se později sama stala známou publicistkou a moderátorkou. Potřetí se Filipovská provdala za Lubomíra Trávníčka.
Zpěvačka se nikdy netajila tím, že neumí zůstávat ve vztahu, který nefunguje. Když se rozhodla odejít od Petra Spáleného, její dcery byly ještě malé a okolí její rozhodnutí nechápalo. Ona ale věděla, že zůstat jen kvůli zdání by nebylo správné.
„Ono vdávat se v tehdejší době dvakrát nebo třikrát, to se nenosilo. Ale celý život je, i když si to neuvědomujeme, v podstatě experiment. Když jsem se rozešla s Petrem Spáleným, holky byly maličké, Pavlínka teprve začínala chodit. Všichni si ťukali na hlavu, jestli jsem se nezbláznila: ‚Ty nemáš rozum, takhle malinkaté děti!‘ Ale to mají koukat na rodiče, kteří se neshodnou? Nebylo snadné zvládnout to sama, ale dokázala jsem to,“ řekla pro iDnes.cz.
Vzpomínky na legendy české kultury
V roce 2010 vydala Pavlína Filipovská vzpomínkovou knihu Bylo, nebylo…, kterou napsala ve spolupráci s Vítkem Chadimou. Vrátila se v ní nejen k vlastnímu životu, ale také k setkáním s výraznými osobnostmi české kultury. V knize vzpomíná například na Stellu Zázvorkovou, Zdeňka Podskalského, Natašu Gollovou nebo Miloše Kopeckého.
Důležité místo v jejích vzpomínkách má pochopitelně i otec František Filipovský. Právě po něm jako by zdědila nejen vztah k divadlu a slovu, ale také laskavost, humor a schopnost být publiku blízko.
Pavlína Filipovská patří k osobnostem, které se do paměti lidí zapsaly nenápadně, ale pevně. Jednou písní, která zněla od kolotočů, divadelními rolemi, televizními vystoupeními i odvahou žít život po svém. A možná právě proto její příběh dodnes nepůsobí jako vzpomínka na dávnou hvězdu, ale jako portrét ženy, která si i v proměnlivém světě showbyznysu dokázala uchovat vlastní tvář.