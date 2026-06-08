Zpěvák Pavel Vítek se zotavuje po vážné zdravotní komplikaci. Podle informací deníku Blesk měl minulý týden prodělat infarkt a od středy být v péči lékařů. Jeho manžel a manažer Janis Sidovský, který se k situaci dosud nevyjadřoval, nyní poprvé potvrdil, že zpěvák musí kvůli zdravotnímu stavu na čas zvolnit.
Pavel Vítek skončil v péči lékařů. Po vážné zdravotní komplikaci ruší koncerty i natáčení
Zpěvák Pavel Vítek se zotavuje po vážné zdravotní komplikaci. Podle dostupných informací měl minulý týden prodělat infarkt. Od středy je v péči lékařů. Jeho manžel a manažer Janis Sidovský, který se k situaci dosud nevyjadřoval, nyní poprvé potvrdil, že zpěvák musí kvůli zdravotnímu stavu na čas zvolnit.
Zpěvák Pavel Vítek se zotavuje po vážné zdravotní komplikaci. Podle informací deníku Blesk měl minulý týden prodělat infarkt a od středy být v péči lékařů. Jeho manžel a manažer Janis Sidovský, který se k situaci dosud nevyjadřoval, nyní poprvé potvrdil, že zpěvák musí kvůli zdravotnímu stavu na čas zvolnit.
Nepřítomnosti Pavla Vítka si fanoušci všimli už při čtvrtečním koncertu uskupení 4 Tenoři v Holicích. Skupina tehdy vystoupila pouze ve třech, bez jednoho ze svých výrazných členů. Interpret známých písní Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže měl přitom se srdcem potíže už v minulosti. Kvůli srdeční arytmii dvakrát podstoupil ablaci, tedy zákrok, při kterém lékaři vyhledávají a odstraňují drobnou tkáň způsobující nepravidelný srdeční rytmus.
Janis Sidovský poskytl stručné vyjádření a požádal veřejnost o respektování soukromí. „Pavel zotavuje ze zdravotní komplikace, která se stala minulý týden. Je v nejlepší odborné péči a daří se mu stále lépe. Z tohoto důvodu překládáme všechny koncerty a natáčení plánované na tento týden. K aktuálnímu zdraví Pavla nebudeme dále nic sdělovat a prosím o respektování soukromí. Pavel by se měl brzy vrátit na jeviště, na koncerty 4 Tenorů i na nádvoří hradu Karlštejn v představení Noc na Karlštejně. Děkujeme za podporu a přejeme každému hodně lásky a především zdraví,“ uvedl.
Zdravotní komplikace přišla po náročném období. 4 Tenoři mají za sebou úspěšné, ale vyčerpávající vystoupení v americké Carnegie Hall, které bylo pro celé uskupení velkou událostí. Program zpěváků je přitom nabitý i nadále. Už 29. července mají vystoupit v Praze na koncertě legendární Diany Ross.
Pavel Vítek by se podle slov svého manžela měl na pódium vrátit brzy. Do té doby ale budou muset ustoupit pracovní závazky a přednost dostane léčba, odpočinek a rekonvalescence.