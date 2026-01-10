Herec Pavel Nečas (†59), kterého si diváci spojují mimo jiné s Okresním přeborem, zemřel náhle 31. prosince 2025, jen pár týdnů před šedesátinami. Smutnou zprávu potvrdilo i Divadlo na Vinohradech, kde v minulosti působil a kde ještě v posledních letech dohrával svou komediální roli v Gogolově Revizorovi.
Pavel Nečas v minulosti popsal drsnou práci mimo herectví: „Našli jsme i mrtvolu v rozkladu“
Herec Pavel Nečas, který zemřel na Silvestra 2025 ve věku 59 let, se v minulosti otevřeně vracel k období, kdy neměl angažmá ani role. Ze zoufalství si tehdy založil firmu na likvidaci odpadu a jen těžko byste věřili tomu, s čím se při vyklízení opuštěných domů setkával.
Málokdo přitom tušil, že vedle herectví měl Nečas i úplně jinou pracovní zkušenost. Přestože byl dlouhé roky vidět na obrazovce i na jevišti, jeho kariéra se několikrát dostala do období, kdy práce ubývala a nabídky nepřicházely. „Nemohl jsem najít angažmá, nedostával jsem ani role,“ svěřil se v minulosti.
A právě tehdy přišel zlom: aby se uživil, založil si firmu zaměřenou na likvidaci odpadu. Nebyla to ale žádná „bokovka“, na kterou by se dalo vzpomínat s úsměvem. Nečas později popsal, že šlo o psychicky i fyzicky náročnou práci, při níž se jeho tým dostával do opuštěných domů a bytů, které bylo potřeba vyklidit. „Nebyla to snadná práce, dávali nám zakázky na vyčištění opuštěných domů. My v Ostravě vynášeli haldy všemožného bordelu, ten děsivý sladkokyselý smrad si pamatuji doteď. Dokonce jsme jednou našli mrtvolu v rozkladu, byla stará snad pár měsíců,“ uvedl.
Nakonec se ale k herectví naplno vrátil a znovu se stal výraznou tváří televizní tvorby. Vedle Okresního přeboru se objevoval i v dalších známých seriálech (například Ulice či Ordinace v růžové zahradě 2) a fanoušci na něj v posledních dnech vzpomínají napříč médii i sociálními sítěmi.
Podle dostupných informací zemřel Nečas doma v Praze náhle, příčinou měla být náhlá zástava oběhu.