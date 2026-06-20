Stačil okamžik a obyčejná projížďka na kole skončila vážnou nehodou. Bývalý moderátor televize Nova Pavel Dumbrovský skončil po střetu s osobním autem v nemocnici se třemi zlomenými obratli.
Pavel Dumbrovský skončil po nehodě se zlomenými obratli. Zničená helma ukázala, jak blízko byl smrti
Stačila jediná chvíle a běžná projížďka se změnila v boj o zdraví. Pavel Dumbrovský se po střetu s autem ocitl na zemi a až později zjistil, jak blízko byl skutečné tragédii. Zničená helma ukázala víc než slova – bez ní mohl mít příběh bývalého moderátora úplně jiný konec.
K nehodě došlo ve čtvrtek v pražských Kunraticích. Dumbrovský jel na kole, když se podle jeho slov dostal do kolize s řidičkou osobního vozu, která mu zřejmě nedala přednost. Situaci popsal pro TN.cz velmi dramaticky. „Stáli jsme dost dlouho v křižovatce, kolem projelo několik aut, občas jsme se na sebe podívali. Když jsem se rozjel, byla silnice prázdná. Jel jsem z vedlejší silnice na vedlejší, ona odbočovala doleva a zničehonic mi zkřížila cestu,“ uvedl Dumbrovský.
V další chvíli přišel náraz. Bývalý televizní moderátor popsal, že ho auto zasáhlo prudce do zad. „Ona totiž strašně prudce vyjela a napálila to rovnou do mě,“ řekl.
Štěstí v neštěstí
Sám je přesvědčený, že mu život zachránila cyklistická helma. Po nehodě ji viděl zničenou. „Když jsem ji pak viděl, byla úplně na cucky, zůstal jen horní skelet. Bez ní bych už nebyl,“ svěřil se.
Po střetu skončil v nemocnici, odkud ho lékaři druhý den propustili do domácího léčení. Návrat do běžného života ale nebude rychlý. „Mám zlomené tři obratle mezi lopatkami. Musím ležet tři měsíce, nesmím se vůbec hýbat,“ dodal Pavel Dumbrovský posmutněle.
Nehoda mu navíc překazila celé léto, na které měl řadu plánů. Chtěl cestovat a užívat si volné dny u vody i v zahraničí. „Co 14 dnů jsem měl někde být. Chtěl jsem si užít Lipno, měli jsme jet k Balatonu, do Řecka,“ uzavřel s tím, že místo cest ho nyní čeká hlavně klidový režim, knížky a filmy.