Narodil se 28. října 1944 v Hontianských Nemcích. Vystudoval divadelní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a už v roce 1965 se stal členem Slovenského národního divadla. O tři roky později stál u vzniku bratislavského Divadla na korze, jedné z důležitých scén tehdejší slovenské kultury. Po jeho zákazu působil na Nové scéně a v roce 1989 se do SND vrátil.
Pávek z Vesničky měl život plný zvratů. Marián Labuda přišel o klid po tragické nehodě a zemřel během okamžiku
Marián Labuda patřil k hercům, které si čeští diváci přivlastnili téměř stejně jako Slováci. Stačilo několik vět řidiče Pávka z Vesničky má středisková a jeho tvář už nešlo zapomenout. Za laskavým humorem se ale skrýval život, do něhož zasáhla dlouholetá cukrovka, vážné zdravotní potíže i dopravní tragédie, která pro něj neskončila ani vynesením rozsudku.
Pávka měl původně hrát někdo jiný
Českému publiku ho ale definitivně představila až spolupráce s Jiřím Menzelem. Role Karla Pávka ve filmu Vesničko má středisková z roku 1985 dnes působí, jako by byla Labudovi napsaná přímo na tělo. Původní představa však byla jiná. Zdeněk Svěrák si v roli řidiče představoval Petra Nárožného, zatímco Menzel prosadil právě Labudu.
Ukázalo se, že měl mimořádně šťastnou ruku. Drobný, zavalitý Pávek vedle vysokého a hubeného Otíka v podání maďarského herce Jánose Bána vytvořili dvojici, která připomínala klasické komické páry němého filmu. Přirovnání k Laurelovi a Hardymu se pak objevovalo i v zahraničních recenzích Vesničky.
Úspěch filmu dávno překročil hranice Československa. V roce 1987 se Vesničko má středisková dostala mezi pět nominovaných snímků na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Cenu tehdy získal nizozemský Útok, samotná nominace ale výrazně zvýšila mezinárodní zájem o československou kinematografii.
Labuda pak s Menzelem pracoval znovu například na Konci starých časů, Žebrácké opeře nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Českým divákům zůstal známý také z filmů Lotrando a Zubejda, Zahrada, Král Ubu či z pohádky Anděl Páně 2. Před kamerou strávil více než půl století a objevil se ve více než dvou stovkách filmových a televizních projektů.
Cukrovka se stala součástí života celé rodiny
Když se Labudovi blížila padesátka, lékaři mu zjistili cukrovku druhého typu. Jeho syn Marián Labuda mladší později vzpomínal, že otec byl zpočátku disciplinovaným pacientem. Postupem let však doporučený režim dodržoval stále méně důsledně. Manželka Viera se naučila vařit tak, aby jeho zdravotnímu stavu vyhověla, její muž si ale někdy potraviny, které by jako diabetik jíst neměl, koupil sám.
Sám herec o cukrovce mluvil poměrně otevřeně. Vysvětloval například, že nepravidelný režim herce mu komplikoval pravidelné stravování. Když mu příliš klesla hladina cukru, podle jeho slov dokázal reagovat nepřiměřeně a okolí ho pak vnímalo jako vzteklouna.
Zdravotní problémy se postupem času ozývaly stále výrazněji. V létě 2016 Labuda zkolaboval před svým domem v Borince a skončil téměř na týden v nemocnici. Objevilo se podezření na cévní mozkovou příhodu, to se ale nepotvrdilo a herec byl propuštěn do domácí péče.
Tragédie na D1, která pro něj neskončila rozsudkem
Jedna z nejtemnějších událostí jeho života ale nesouvisela přímo s herectvím ani s nemocí. Dne 19. listopadu 2005 jel Labuda po dálnici D1 u Velké Bíteše. Silnice byla zledovatělá a na stejném místě už předtím havarovalo několik vozidel. Ford se dvěma ženami dostal smyk a narazil do svodidel. Jednapadesátiletá žena a její třiasedmdesátiletá matka se následně ocitly u středových svodidel. Labudův Volkswagen Passat dostal na kluzké vozovce také smyk a obě ženy srazil. Zemřely na místě.
Případ se vyšetřoval několik měsíců. V září 2006 soud Labudovi uložil deset měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva a půl roku a na stejnou dobu mu zakázal řídit motorová vozidla. Herec se proti rozhodnutí neodvolal. „Možná končí úředně, u mě vevnitř ale zůstává,“ řekl tehdy.
Právě tento detail je pro jeho příběh důležitý. Nešlo o epizodu, kterou by po rozsudku jednoduše uzavřel. V rozhovorech se k tragédii vracel ještě po letech a bylo zřejmé, že smrt dvou lidí v něm zůstala.
Poslední cesta autem už nezačala
Pátého ledna 2018 byl Marián Labuda doma v Borince. Když chtěl vyjet autem z garáže a nastupoval do vozu, náhle ztratil vědomí. Jeho manželka okamžitě přivolala záchrannou službu. Pomoci se snažil i náhodný kolemjdoucí, který podle instrukcí operátora začal s oživováním ještě před příjezdem záchranářů. Resuscitace ale nebyla úspěšná. Labudovi bylo 73 let.
Jeho syn později vzpomínal, že všechno proběhlo mimořádně rychle. „Odešel v sekundě, ani si neuvědomil, že umírá,“ popsal otcův poslední okamžik. Zároveň přiznal, že se mu ještě dlouho vracela otázka, zda se náhlému odchodu nedalo nějak zabránit. Dobové zprávy jednoznačně popisovaly náhlý kolaps, veřejně potvrzená lékařská příčina smrti ale zveřejněna nebyla. Rodina později jeho zdravotní problémy opakovaně spojovala s dlouholetou cukrovkou.
Více než padesát let s jednou ženou
Vedle mimořádně dlouhé kariéry měl Labuda také neobvykle stabilní soukromí. S manželkou Vierou prožil více než padesát let a vychovali dva syny. Starší Marián se stejně jako otec stal hercem. Poslední rozloučení se konalo 12. ledna 2018 v nové budově Slovenského národního divadla v Bratislavě. Jeho kolegové tehdy připomínali především schopnost spojovat komiku s obyčejnou lidskostí, která byla pro jeho nejlepší role typická.
Režisér Jiří Strach, který Labudu obsadil do Anděla Páně 2, po jeho smrti jeho život shrnul jednoduše: „Buďme vděčni, že nám dopřál sdílet Labudův dar. Byl to naplněný život.“