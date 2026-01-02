Hanka Mašlíková si ke kulatým čtyřicátinám nadělila velkou výzvu – nastoupila do soutěže kulturistiky a fitness Mr. Universe Prague a hned při své účasti zaujala. Jenže euforie ze závodu postupně vystřídala únava. V posledních měsících totiž přišel moment, kdy se pro ni pravidelné tréninky přestaly pojit s radostí a začaly připomínat spíš povinnost.
„Pauza není konec.“ Hana Mašlíková o zlomovém období vyhoření po letech dřiny
Ke čtyřicátinám si splnila sen a zazářila na soutěži Mr. Universe Prague, krátce nato ale přišel zlom. Hanka Mašlíková přiznala, že jí tělo dalo jasný signál zpomalit, a na čas se cvičením skončila. Dnes se do fitka vrací s novou energií, jiným nastavením – a v období velkých osobních změn.
Po soutěži cvičila hlavně proto, aby si udržela formu, jenže nakonec se něco zlomilo. „Roky jsem cvičila, tlačila, překonávala sama sebe. A pak mi tělo dalo jasný signál. Bolest. Únava. Nechuť. Dlouhé sezení v autě před fitkem. Tak jsem přestala. Ne proto, že bych to vzdala. Ale proto, že jsem si konečně vybrala sebe,“ popsala otevřeně na sociálních sítích.
Následovalo období, kdy záměrně zpomalila a učila se vnímat, co jí vlastní tělo naznačuje. „2,5 měsíce zpomalení a učení se poslouchat své tělo. A dnes? Vrací se chuť. Vrací se radost. Vrací se energie. Jestli ti tvoje tělo šeptá, křičí nebo tě brzdí… Zpomal. Je to investice do toho, aby ses mohla vrátit silnější – zevnitř. A pauza není konec – často je to nový začátek,“ dodala.
Teď už je podle všeho zpátky v režimu – a fanouškům přidala i video z posilovny, kde znovu trénuje pod dohledem kouče Martina Svobody. Právě on ji už před třemi lety připravoval na fitness soutěž, z níž si odnesla úspěchy: v kategorii Beginners získala zlato a v Masters bronz.
A i když se návrat do tréninku neobejde bez drobných ústupků, Mašlíková má jasno, že to znovu dá dohromady. „Záda někam odešla, ale my je zase najdeme,“ vzkázala s nadhledem. Modelka letos zároveň prochází velkou osobní změnou – nedávno se rozvedla s bývalým zápasníkem Andrém Reindersem.
Druhá šance, která nevyšla
MMA bojovník André Reinders a bývalá modelka Hana Mašlíková se brali v roce 2016 a mají spolu sedmiletého syna. Problémy v jejich soužití se objevily už před lety, kdy žili skoro rok odděleně. Nakonec se rozhodli dát manželství druhou šanci, jenže ani ta nevyšla.
„Asi se k tomu moc vyjadřovat nechci. Náš rozvod prakticky proběhl už před rokem, tohle bylo jen nějaké finální potvrzení. Pro nás oba si myslím, že je to velká životní prohra. Ale bohužel i to se děje,“ řekl tehdy smířeně Reinders. „Majetek i péči o syna jsme spolu měli vyřešené už dávno,“ dodal pro Extra.cz.
Jeho slova následně potvrdila i Mašlíková. „Žádná dramata tam nebyla. A ne, na kafe jsme pak spolu určitě nešli,“ sdělila Hanka. Byla to ona, kdo se musel odstěhovat z domu, kde spolu žili, protože ten patřil právě jejímu bývalému manželovi.