Paulinu Pořízkovou pár dní před svatbou vyhodili z bytu
Bývalá světová topmodelka českého původu Paulina Pořízková prožívá nečekaně náročné období. Majitel bytu, ve kterém poslední roky žila, jí neprodloužil nájemní smlouvu a ona tak musí řešit rychlé stěhování.
„Nezáleží na tom, že jsem šest let byla skvělý nájemník. I když jsem majitele bytu prosila, neprodloužil nám smlouvu,“ postěžovala si Pořízková na svém profilu na Instagramu s tím, že se zprávu dozvěděla jen pár dní před chystanou svatbou se snoubencem Jeffem Greensteinem, se kterým je do roku 2023.
„Nechceme si stěžovat, je to ale neočekávaná náhoda,“ dodal Jeff ve videu. „Je nám oběma přes šedesát a začínáme znovu, navíc musím opustit byt, který jsem tak milovala a cítila se tam bezpečně. Místo, kde jsem vyrostla v ženu, kterou se cítím být,“ posteskla si modelka. „Začínat znovu po šedesátce. Je to nervy drásající? Stresující? Vzrušující? Ano, od všeho trochu!“ dodala.
Její příspěvek zvedl velkou vlnu podpory u jejích sledujících. Na to Paulina zareagovala dalším příspěvkem, kde se majitele bytu nečekaně zastala. „Můj pronajímatel je naprosto v právu a já jen zbytečně fňukám. Vůbec jsem netušila, že moje komunita tady na Instagramu je k nám tak vstřícná a že vám nás bude až líto. Příště si budu dávat větší pozor na to, jak svoje pocity formuluju. A vám všem moc děkuju za laskavost a podporu, kterou nám dáváte. Ne vždycky si ji zasloužím,“ řekla vděčně.
Podporu našla Pořízková i v Česku. Jednou z těch, koho její situace nenechala chladnou, je její kamarádka a herečka Eva Holubová. „Je to určitě i těžké, ale mnohem více radostné, naděje i láskyplné! Vyzařujete odhodlání, lásku, pospolitost, odvahu… Radost ,-náctiletých´. Já se přesunuju na Sicílii, buďme sousedé! Miluju vás,“ vzkázala oběma partnerům.
Zdroj: Instagram Pauliny Pořízkové