Bývalá světová topmodelka českého původu Paulina Pořízková se nebojí hovořit o tématech, která jsou pro mnohé ostatní tabu. Ať už se jedná o přirozené stárnutí, sexualitu nebo třeba domácí násilí. Tím si sama v minulosti prošla. Jméno muže, který ji ubližoval, ale nikdy nezveřejnila.
Paulina Pořízková prolomila mlčení o násilí: „Byla jsem holka, která se hroutila“
Bývalá topmodelka Paulina Pořízková šokovala otevřenou zpovědí o temném období svého života. Česká rodačka vůbec poprvé promluvila o fyzickém násilí, které zažívala v toxickém vztahu už jako devatenáctiletá. Přiznala, že tehdy prožívala naprosté zhroucení, a zároveň vyslala silný vzkaz všem ženám, které se ocitly v podobné situaci.
„Bylo mi právě devatenáct. Žila jsem s jedním mužem,“ začala své vyprávění o vztahu, který by se dnešním slovníkem dal označit za toxický. „Několik měsíců předtím, než jsem poznala Rica, jsem se snažila od přítele odejít. Ale byl násilnický – fyzicky násilnický. Pokud vás někdo udeří jednou, nedovolte mu to podruhé,“ apeluje na všechny, kdo podobnou situaci právě teď prožívají.
Za krátko se seznámila se svým budoucím manželem, hudebníkem Ricem Ocasekem. Účinkovala ve videoklipu Drive kapely The Cars z roku 1984, ve kterém si zahrála právě po boku Ocaseka. „Když jsem byla na obrazovce s Ricem, ve skutečnosti jsem se hádala se svým přítelem. Všechny ty emoce byly tehdy velmi čerstvé, přímo na dosah,“ popsala Pořízková.
„Byla jsem holka, která se hroutila,“ vypověděla v rozhovoru pro magazín Ageist, kde zavzpomínala na to, jak se na čas nastěhovala ke kamarádce, další světově proslulé australské modelce Elle Macphersonové. V té době už jí dle jejích slov nadbíhal její budoucí manžel. „Ric mi pořád volal a několik měsíců se o mě ucházel,“ řekla Paulina, která Ocasekovi stála po boku až do jeho smrti i přesto, že v té době už byli rozvedení. Dnes je modelka šťastná po boku svého snoubence Jeffa Greensteina. „Našla jsem vztah, který jsem měla mít už dávno, až v osmapadesáti. Můj dokonalý partner – a to zcela nečekaně. Neřekla bych, že je můj typ. Je to někdo, koho bych v minulosti možná přehlédla,“ přiznala bez okolků.
Zdroj: magazín Ageist