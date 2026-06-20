Herečka Patricie Solaříková se rozhodla rázně ozvat proti urážkám, které míří na vzhled žen. Na sociálních sítích otevřeně promluvila o body shamingu a tentokrát se zaměřila na komentáře, v nichž si lidé utahovali z velikosti jejích prsou. Některé z nich dokonce přečetla nahlas a zveřejnila i jména autorů.
Patricie Solaříková přečetla urážky na své tělo nahlas. Pak hejtrům poslala jasný vzkaz
Ostře se ohradila proti urážkám na svůj vzhled a připomněla, že poznámky o ženském těle nejsou nevinný humor, ale forma bodyshamingu, která může druhým skutečně ublížit.
Patricie, kterou si diváci pamatují už od dětství díky seriálu Ulice, je na veřejné hodnocení zvyklá dlouhé roky. To ale neznamená, že podobné poznámky považuje za přijatelné. Kritici tentokrát její hrudník přirovnávali například k „ploché dráze“, jiný komentující si rýpl, že má „ňadra po tatínkovi“. Herečka se rozhodla, že tentokrát podobné narážky nenechá jen tak zapadnout.
Ve svém vyjádření dala jasně najevo, že problém nevidí jen v konkrétních útocích na sebe, ale především v tom, jak snadno lidé hodnotí cizí tělo a jak bolestivé to může být pro jiné ženy či dívky.
„Já tohle nedělám proto, že by se mě to dotýkalo a že mi to bylo líto. Mně spíš vadí to, že teda ženský s malým poprsím asi nemůžou být sexy, jsou asi teda méněcenné? A možná to bude znít arogantně, nabubřele, nafoukaně, ale já mám svoje prsa fakt ráda. Nikdy bych je neměnila, nezvětšovala. Rok zvládla kojit moji dceru, za což jsem jim extrémně vděčná, a prostě se mi líbí. A že se nelíbí Michalovi, Jirkovi nebo Jindřichovi, to je mi celkem ukradený. Mě prostě jenom se*e ten bodyshaming,“ zlobila se.
Solaříková zároveň zdůraznila, že jí nejde o to mstít se jednotlivým lidem, kteří podobné komentáře píší. Vadí jí hlavně princip. Podle ní není normální, aby měl někdo potřebu veřejně shazovat druhé jen proto, že jejich tělo neodpovídá jeho představě.
„Přeju každýmu, aby měl své tělo rád, byl s ním v pohodě, měl rád svůj život a neměl potřebu bejt hnusnej na jiný lidi kvůli tomu, jak vypadají,“ dodala.
Herečka také upozornila, že podobné poznámky mohou mít na někoho mnohem větší dopad, než si autoři uvědomují. Zvlášť u mladých dívek nebo žen, které se svým tělem samy bojují, mohou taková slova zanechat hlubokou stopu.
„Jde mi o princip, ne o tyhle idioty… ale dokážu si představit, že mnoha dívkám/ženám by podobný komentáře reálně mohly ublížit, to je to, co mě štve… Myslet si o někom něco je samozřejmě v pořádku, ale není potřeba všechno komentovat.“
Její reakce vyvolala na sociálních sítích silnou podporu. Kromě fanoušků se jí zastala i řada známých tváří. „Vystihlas to naprosto přesně,“ napsala herečka Lenka Krobotová. „Páťo, dobrý,“ ocenila ji Dagmar Havlová. Souhlas připojily také Michaela Pecháčková, Martina Pártlová, Sandra Pospíšilová nebo Veronika Kašáková.