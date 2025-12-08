Přeskočit na obsah
9. 12. Vratislav
Partner Kamily Nývltové v policejní pátračce: „Planý poplach,“ říká zpěvačka

Kamila Nývltová s partneremFoto: Profimedia
Kamila Nývltová s partneremFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jméno Eddieho Ramadana, syrského partnera zpěvačky Kamily Nývltové, se objevilo v databázi hledaných osob Policie ČR jako „osoba v ohrožení“. Podle Nývltové šlo jen o nedorozumění kvůli neplatnému kontaktu, pátrání už bylo staženo. Zatímco internet řeší policejní záznam, dvojice se chystá na rodinný život – Kamila je těhotná a s Eddiem čekají rovnou dvojčata.

Partner zpěvačky Kamily Nývltové, pětatřicetiletý Eddie Ramadan původem ze Sýrie, se objevil v systému hledaných osob. Zpěvačka ale situaci rychle okomentovala a označila ji za nedorozumění.

Kamila Nývltová
Kamila Nývltová

Zpěvačka Kamila Nývltová odhalila 13. komnatu. Přišla o tři sourozence

Celebrity

Na sociálních sítích začal kolovat screenshot z policejní databáze, na kterém byl Ramadanův snímek i celé jméno. V evidenci už aktuálně nefiguruje, nicméně samotný fakt, že v ní skutečně byl veden, Kamila nepopírá. Podle zachyceného oznámení bylo pátrání vyhlášeno 5. prosince a Eddie měl být veden jako osoba v ohrožení. V popisu zároveň stálo, že není ozbrojený ani nebezpečný. Zpěvačka celou věc označila za „planý poplach. „Objevilo se to poté, co odletěl do Sýrie. Chtěla ho v nějaké věci kontaktovat policie, ale protože měli staré číslo, nemohli se mu dovolat a vyhlásili pátrání. Už se vrátil a policie to okamžitě stáhla. Nic se naštěstí neděje,“ popsala pro Blesk Nývltová a zdůraznila, že šlo o velké nedorozumění.

Policie České republiky se ale k případu konkrétně vyjadřovat nechtěla – právě s odkazem na to, že pátrání bylo už ukončeno. V obecné rovině nicméně mluvčí policie Jan Daněk vysvětlil, jaké důvody mohou vést k tomu, že se někdo v databázi hledaných osob ocitne: může jít o trestnou činnost, situaci ohrožující život (například útěk z nemocnice či vězení), náhlé přerušení kontaktu s rodinou nebo i podezření na sebevražedné úmysly.

Do toho všeho prožívá dvojice zásadní životní období. Kamila totiž s Eddiem čeká děti – a rovnou dvojčata. „Budeme čtyři! Děkujeme za tak velké štěstí pánu Bohu. Tohle je pro nás velký dar a nová role toho, že budeme rodiče a hned dvou krásných dětí,“ svěřila se zpěvačka na sociálních sítích krátce poté, co zveřejnili, že mají za sebou svatební obřad v syrském stylu, v tradicích partnerovy arabské rodiny.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kamila Nývltová je těhotná. S partnerem Eddiem čekají dvojčata

Formálně je ale zatím manželství uznané jen v zahraničí. „Tato svatba je platná v arabském světě, u nás zatím ne. Proto si naši svatbu po našem vychutnáme příští rok,“ vysvětlila Nývltová s tím, že je čeká ještě „česká“ varianta obřadu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Úsměvy, vysoké podpatky, randíčka. Takhle si Meghan užívala těhotenství

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz

