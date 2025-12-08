Partner zpěvačky Kamily Nývltové, pětatřicetiletý Eddie Ramadan původem ze Sýrie, se objevil v systému hledaných osob. Zpěvačka ale situaci rychle okomentovala a označila ji za nedorozumění.
Partner Kamily Nývltové v policejní pátračce: „Planý poplach,“ říká zpěvačka
Jméno Eddieho Ramadana, syrského partnera zpěvačky Kamily Nývltové, se objevilo v databázi hledaných osob Policie ČR jako „osoba v ohrožení“. Podle Nývltové šlo jen o nedorozumění kvůli neplatnému kontaktu, pátrání už bylo staženo. Zatímco internet řeší policejní záznam, dvojice se chystá na rodinný život – Kamila je těhotná a s Eddiem čekají rovnou dvojčata.
Na sociálních sítích začal kolovat screenshot z policejní databáze, na kterém byl Ramadanův snímek i celé jméno. V evidenci už aktuálně nefiguruje, nicméně samotný fakt, že v ní skutečně byl veden, Kamila nepopírá. Podle zachyceného oznámení bylo pátrání vyhlášeno 5. prosince a Eddie měl být veden jako osoba v ohrožení. V popisu zároveň stálo, že není ozbrojený ani nebezpečný. Zpěvačka celou věc označila za „planý poplach“. „Objevilo se to poté, co odletěl do Sýrie. Chtěla ho v nějaké věci kontaktovat policie, ale protože měli staré číslo, nemohli se mu dovolat a vyhlásili pátrání. Už se vrátil a policie to okamžitě stáhla. Nic se naštěstí neděje,“ popsala pro Blesk Nývltová a zdůraznila, že šlo o velké nedorozumění.
Policie České republiky se ale k případu konkrétně vyjadřovat nechtěla – právě s odkazem na to, že pátrání bylo už ukončeno. V obecné rovině nicméně mluvčí policie Jan Daněk vysvětlil, jaké důvody mohou vést k tomu, že se někdo v databázi hledaných osob ocitne: může jít o trestnou činnost, situaci ohrožující život (například útěk z nemocnice či vězení), náhlé přerušení kontaktu s rodinou nebo i podezření na sebevražedné úmysly.
Do toho všeho prožívá dvojice zásadní životní období. Kamila totiž s Eddiem čeká děti – a rovnou dvojčata. „Budeme čtyři! Děkujeme za tak velké štěstí pánu Bohu. Tohle je pro nás velký dar a nová role toho, že budeme rodiče a hned dvou krásných dětí,“ svěřila se zpěvačka na sociálních sítích krátce poté, co zveřejnili, že mají za sebou svatební obřad v syrském stylu, v tradicích partnerovy arabské rodiny.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kamila Nývltová je těhotná. S partnerem Eddiem čekají dvojčata
Formálně je ale zatím manželství uznané jen v zahraničí. „Tato svatba je platná v arabském světě, u nás zatím ne. Proto si naši svatbu po našem vychutnáme příští rok,“ vysvětlila Nývltová s tím, že je čeká ještě „česká“ varianta obřadu.