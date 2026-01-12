Jméno Jan Dvorský možná mnohým nic neřekne. Když se ale řekne Parsifal Imanuel, vybaví si řada lidí vůdce sekty, do které utekla Lucie Dvorská, dcera známé české herečky Mileny Dvorské. S Parsifalem založila rodinu a se svou matkou, která proslula jako Maruška v pohádce Byl jednou jeden král, přerušila styky. Nyní se Dvorský bude ženit znovu a jeho vyvolenou je teprve osmnáctiletá dívka.
Parsifal Imanuel se žení. Bývalý vůdce sekty a zeť Mileny Dvorské si bere o 40 let mladší Romku
Po delší době o sobě dal vědět Jan Dvorský, který byl známý jako vůdce sekty, jejíž členkou se stala i dcera herečky Mileny Dvorské. S tou ale už dávno netvoří pár a nyní je zamilovaný do sotva zletilé dívky.
„Konečně se žením! Je jí osmnáct a je o čtyřicet tři let mladší než já. Bereme se z lásky. Adriana je Romka z Děčína a je krásná a moudrá,“ napsal na Facebook Dvorský o své současné partnerce. Mladou dívku poznal, když stopovala z Liberce do Ústí na Labem a on jí nabídl odvoz. Seznámení podle jeho slov proběhlo jako z romantického filmu. „Nabral jsem cestou úplně promoklou a promrzlou stopařku, která jela v únoru v natrhlých kraťasech a takové pidibundičce… ,“ popsal okamžik, kdy poprvé spatřil svou vyvolenou.
„Ztratila mobil, peníze jí ukradli u kamarádky na ubytovně a poslední autobus jí ujel. Osud mi ji poslal z nebe. Měla tak půvabný úsměv a nevinné oči, že jsem se skoro rozbrečel. Voněla jako zmoklý pes a za chvilku na horké přední sedačce spokojeně usnula. Byl jsem do oblak hrdý na to, že mi natolik důvěřuje,“ zasnil se při vzpomínce na onen okamžik.
Dvorský také prozradil, že Adriana má za sebou velmi dramatické dospívání, kdy byla znásilněna. „Nemůže mít děti… O to víc si vážím toho, že se mě jako chlapa a gadža nebojí. Už jsme spolu zůstali. Miluje mě hluboce a bezpodmínečně. Já ji taky. Nesnaží se mě předělat, netahá ze mě rozumy, bere mě přesně takového, jaký jsem. Jsem šťastný, že je zrovna Romka. Nejen že je tmavá a překrásná tak, jak to mám rád, ale její magická povaha… která se umí bezeslovným šestým smyslem napojit na vyšší světlé světy… nepotřebuje nic než lásku,“ rozplýval se bývalý vůdce sekty.