Petra Paroubková se po letech soudů rozvedla. S bývalým premiérem byla 14 let

"Po letech tahanic po soudech bylo minulý týden manželství ukončeno," přiznal bývalý premiér serveru ŽivotyČesku.cz. Soudní řízení trvalo přes čtyři roky a neprobíhalo zrovna jednoduše. Dnes již bývalí manželé měli tahanice ohledně péče o dceru a výše výživného.

Manželství bylo údajně ukončeno v pátek 19. listopadu. Na dotaz, zda plánuje nový sňatek, odpověděl slovy: "V tuto chvíli o dalším neuvažuji."

Manželství Paroubkových trvalo 14 let. "Pro mě je na muži nejdůležitější intelekt. Pokud ho nemá, budu si s ním klidně povídat v kavárně, ale nemíním s ním trávit celý svůj volný čas. Na to jsem náročná," uvedla ještě před svatbou v roce 2007 Petra pro iDnes.

Dva roky po svatbě se Paroubkovým narodila dcera Margarita. Problémy v manželství začaly v době, kdy Petru postihly zdravotní komplikace, konkrétně krvácení do mozku v roce 2015. O dva roky později vyhledali odbornou psychologickou pomoc, která jim ale nepomohla, a oba požádali o rozvod.

Petra Paroubková tenkrát napsala svému manželovi otevřený dopis: "Jirko, nemohla jsem jinak. Taky jsem už nemohla dál. Poslední týdny jsem měla strach z tvých reakcí. Tlačil jsi na mě a psychicky mě vydíral. Nejspíš ti to nedocházelo. Žila jsem v neustálém strachu, s čím přijdeš. Kromě toho jsou tady tvoje tajemství. To už taky nezvládám. Stresy kolem tvé práce mě před dvěma roky málem zabily. To se nesmí kvůli Margaritce opakovat. Kvůli ní se musíme rychle domluvit na péči. Nemsti se jí, má tě ráda. Pořád o tobě hezky mluvíme a to se nezmění. Vždy tě budu mít ráda jako otce naší dcery. Já už ale nemůžu dál, ber prosím ohledy na můj zdravotní stav. Já, pokud to bude možné, ti vždy pomůžu."