Rozchod vždy bolí, a pokud v něm hraje roli nevěra, je to ještě horší. Pocity ponížení si kvůli svým partnerům odnesly ze vztahů i slavné osobnosti. Někteří vycouvali z dysfunkčního vztahu se ctí a s nevěrnými expartnery dosud udržují víceméně přátelské vztahy, jiní si navzájem nemohou přijít na jméno.
Paroháči, podvodnice a záletníci. Slavné vztahy, které se rozpadly kvůli nevěře
Nevěra bývá jedním z nejčastějších důvodů rozchodu. Některé páry ji dovedou překonat, ale mnohým porušení slibu věrnosti připadá jako pádný důvod jít od sebe. Výjimkou nejsou ani celebrity.
Podívejte se, u kterých slavných párů byla příčinou rozchodu hlavně nevěra.
Brad Pitt a Jennifer Anistonová
Seriálová dívka od vedle Jennifer Anistonová a hollywoodský herec Brad Pitt byli snad nejpopulárnější dvojicí nového milénia. Jejich pětileté manželství ukončila Pittova aférka s hereckou kolegyní Angelinou Jolie u natáčení akčního filmu Pan a paní Smithovi, která nakonec přerostla do několikaletého manželství a dalšího rozvodu. Byl to však rozvod Anistonové a Pitta, který veřejnost ani po více než patnácti letech nedovede strávit a bez ustání se rodí spekulace, jestli se náhodou nedá dvojice znovu dohromady.
Brad Pitt a Jennifer Anistonová
Seriálová dívka od vedle Jennifer Anistonová a hollywoodský herec Brad Pitt byli snad nejpopulárnější dvojicí nového milénia. Jejich pětileté manželství ukončila Pittova aférka s hereckou kolegyní Angelinou Jolie u natáčení akčního filmu Pan a paní Smithovi, která nakonec přerostla do několikaletého manželství a dalšího rozvodu. Byl to však rozvod Anistonové a Pitta, který veřejnost ani po více než patnácti letech nedovede strávit a bez ustání se rodí spekulace, jestli se náhodou nedá dvojice znovu dohromady.
Nikol Kouklová a Karel Heřmánek mladší
V médiích se jako důvod opakovaně objevuje údajná Heřmánkova nevěra s ukrajinskou herečkou, kterou měl poznat při práci v Brémách. Tato verze ale vychází zejména z vyjádření bývalé zaměstnankyně Divadla Bez zábradlí a ani jeden z manželů ji veřejně jednoznačně nepotvrdil jako skutečný důvod rozvodu.
Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý
Miss World z roku 2006 Taťána Kuchařová tvořila s hercem a hudebníkem Ondřejem Brzobohatým manželskou dvojici šest let. K rozvodu došlo teprve letos a ačkoli se jim povedlo finančně se vypořádat, po emoční stránce to šlo stěží. Kuchařová opakovaně v médiích obvinila Brzobohatého z nevěry a patologických lží, což on popřel. Trval na tom, že se svou následující partnerkou, později i manželkou, moderátorkou Danielou Písařovicovou, se dali dohromady až po rozpadu jejich manželství.
Kanye West a Kim Kardashian
Rozvodem si tento rok prošly i celebrity světového formátu, raper Kanye West a Kim Kardashianová. Důvodem bylo údajně partnerské odcizení, ale ve svých skladbách se zpěvák přiznal k tomu, že manželská věrnost nebyla zrovna jeho silná stránka. Kardashianová se k písni Donda, ve které se zpěvák doznal, stavěla překvapivě pozitivně a svého manžela podpořila, neuplynul ale ani rok, než se dvojice rozvedla.
Veronika Žilková a Martin Stropnický
Nevěrou ztroskotalo i manželství herečky Veroniky Žilkové a velvyslance Martina Stropnického. Herečku už několik let bombardovaly anonymní zprávy o tom, že její manžel vede dvojí život, on to ale trpělivě vyvracel. Pár dní před Velikonoci se však své dlouholeté partnerce doznal přes e-mail, že je to pravda a s kolegyní z ambasády sdílí v zahraničí společnou domácnost už přes tři roky.
Eva Longoria a Tony Parker
Evu Longoriová se proslavila v seriálu Zoufalé manželky. Když se v roce 2007 provdala za basketbalistu Tonyho Parkera, vypadalo to na manželskou idylku. Tu ale překazily nevhodné textovky Parkera se společnou přítelkyní, která byla navíc provdaná za jeho spoluhráče. Herečka se snažila ze všech sil zachovat důstojnost a k rozvodu se vyjadřovala diplomaticky, i když stres si vyžádal svou daň. Nevěrný manžel pošramotil její sebevědomí i fyzické zdraví. V životě se ale posunula dál, provdala se za jiného muže a stala se i maminkou. Když se jí ptali, co by poradila svému mladšímu já, její odpověď zněla: "Hlavně se neprovdávej za toho basketbalistu."
Woody Allen a Mia Farrowová
Woody Allen a Mia Farrowowá patřili v osmdesátých letech mezi nejsilnější páry Hollywoodu. Jejich vztah ukončila nevěra s obzvlášť nepříjemným kontextem, když Allen podvedl Farrowovou s její adoptovanou dcerou Soon-Yi. Když Farrowová objevila fotografie nahé Soon-Yi v Allenově bytě, dívce bylo jednadvacet let, zatímco Allen byl už padesátník. Soud Allena očistil a se Soon-Yi tvoří manželský pár dodnes. Hnutí MeToo v roce 2017 vyneslo tuto kauzu znovu na světlo. Farrowová se o Allenovi vyjádřila jako o člověku, který proti ní obrátil dvě z jejich dětí - na stranu Allena se přidal i její adoptivní syn Moses a prohlásil o ní, že měla jako matka násilnické sklony.
Princezna Diana a princ Charles
„V našem manželství jsme byli tři,“ přiznala princezna Diana v rozhovoru pro BBC po tom, co se s princem Charlesem, nyní už králem Karlem III, rozhodli žít odděleně. Nejenže nynější král nemohl zapomenout na svou životní lásku a současnou manželku Camillu, ale také Diana se rozhodla proti nešťastnému svazku bojovat nevěrou. Za svou největší lásku prohlásila člena své ochranky, Barryho Mannakeeho. Po jedenácti letech manželství došlo ke vzájemnému odloučení a k oficiálnímu rozvodu došlo čtyři roky nato. Soud je rozvedl za pouhé tři minuty.
Dara Rolins a Matěj Homola
Pětiletý vztah slovenské zpěvačky Dary Rolins a Matěje Homoly z kapely Wohnout pochovala jeho nevěra, kterou navíc zdokumentovaly bulvární plátky. Rolins v tom čase prožívala těžké období – nevěra jejího partnera a otce její dcery na ni dolehla krátce po tom, co autem srazila důchodce na skútru. Po letech si ale dvojice dovedla vzájemně odpustit a na vánočním koncertu v roce 2019 uvítala Dara svého bývalého partnera na pódiu s tím, že je pro ni pořád rodina.
Robert Pattinson a Kristen Stewartová
V současnosti Kristen Stewartová vystupuje jako žena, kterou přitahují jiné ženy, během natáčení filmové ságy Stmívání tvořila ale pár s Robertem Pattinsonem nejen před, ale i za kamerou. Jejich vztah byl předmětem několikaletého zájmu mnoha fanoušků, kteří pak dlouho nemohli Stewartové odpustit aférku se ženatým režisérem Rupertem Sandersem. Po letech se o skutečné povaze jejich vztahu spekuluje, že šlo možná jen o marketingový tah. Stewartová vztah s Pattinsonem komentovala, že byli mladí a hloupí. Současný představitel Batmana si své soukromí střeží a k minulosti se více nevyjadřuje.
Lela Ceterová a Karlos Terminátor Vémola
Jedna jasně potvrzená příčina zveřejněna nebyla. Když v dubnu 2026 oznámili rozchod, Lela uvedla: „Já už takhle dál žít nemůžu.“ Tvrdila také, že odchod připravovala delší dobu, konzultovala rozvod s právníkem a přestěhovala se do vlastního bydlení. Zdůraznila přitom, že vztah ukončila ona, nikoli Karlos.
Karlos rozpad vztahu spojil s náročnými událostmi z konce předchozího roku. „Po všech těch okolnostech, co se mi děly ke konci roku, není divu, že už to se mnou nezvládla,“ napsal. Také dlouhodobé partnerské krize a dřívější spekulace o nevěrách, ty však dvojice neoznačila za jediný bezprostřední důvod tohoto rozchodu.
Miroslav Etzler a Vilma Cibulková
Manželství hereckého páru Miroslava Etzlera a Vilmy Cibulkové narazilo v roce 2013 na jeho záletech s mladou umělkyní Radkou Pavlovčinovou. Milostný románek netrval dlouho, spíš jen završil trhliny, které ve vztahu Cibulkové s Etzlerem byly už nějakou dobu. Herečka s odstupem let přiznala, že její manželství utrpělo i drogovou závislostí její dcery, a uznala, že její bývalý partner se s touto problematikou vypořádal se ctí. K nevlastní dceři Šimoně se choval jako pravý otec, kdežto ten biologický se od nich distancoval. Dvojici se povedlo zachovat přátelské vztahy.
Hugh Grant a Elizabeth Hurleyová
Hugh Grant v devadesátých letech ztělesňoval hrdinu v mnoha romantických filmech, jeho rozchod s modelkou a herečkou Elizabeth Hurleyovou zakončila ale trapná aféra. Grant byl přistižen s prostitutkou v autě a za tento přestupek byl zatčen policií v Los Angeles. S odstupem času se obhajoval tím, že byl zklamán svým výkonem ve filmu Dva v tom. Dvojice nevěru ze začátku ustála, jejich vztah se rozpadl po dalších pěti letech. Zůstali přáteli a Grant se dokonce stal kmotrem syna Elizabeth Hurleyové.
Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová
Jen minulý rok byl ukončen rozvod Arnolda Schwarzeneggera s Marii Shriverovou z dynastie Kennedyových. Jejich manželství se přitom rozpadlo už v roce 2011, když přišla na to, že deset let před ní schovával nemanželského syna. Toho navíc zplodil s jejich bývalou hospodyní ve stejném čase, kdy Maria otěhotněla a čekala jejich nejmladšího potomka Christophera. Rozvod proběhl v soukromí, majetek byl mezi manžely rozdělen na půl. Po ohlášeném rozchodu začaly vyplouvat na povrch další milenky filmového Terminátora, ale svátky navzdory tomu rodina tráví společně, i když by už spolu dvojice žít nemohla.
Agáta Hanychová a Jakub Prachař
Trpký rozvod Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře se také nesl ve znamení nevěry. Prachař si opakovaně stěžoval na svůj titul paroháče, Hanychová ho údajně podvedla minimálně třikrát. Herec ji měl na oplátku podvést se slovenskou herečkou a porotkyní show Česko Slovensko má talent Dianou Mórovou. Byl to nakonec on, kdo podal žádost o rozvod, přičemž se nesnažil utajit, že má z ukončeného papírování radost. Dvojice si ještě dlouho vyřizovala nedořešené účty přes sociální sítě. Hanychová tento týden oznámila, že čeká dítě s podnikatelem Jaromírem Soukupem.
Demi Mooreová a Ashton Kutcher
Ve své autobiografii se Demi Mooreová kromě jiného vrátila k letům manželství s Ashtonem Kutcherem, který byl od ní mladší o 16 let. Aby s ním udržela krok, souhlasila s jeho požadavky na neobvyklé sexuální praktiky, které zahrnovaly i cizí osoby v jejich ložnici. I tak zůstala šokována, když se převalily Kutcherovy nevěry, navíc v titulcích bulvárních časopisů. Tři měsíce po rozvodu se dal do kupy s herečkou Milou Kunisovou, se kterou se znal už ze seriálu Zlatá sedmdesátá. Spekulovalo se o tom, že patřila mezi ženy, se kterými byl Mooreové také nevěrný.
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