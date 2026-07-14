Přeskočit na obsah
14. 7. Karolína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Paroháči, podvodnice a záletníci. Slavné vztahy, které se rozpadly kvůli nevěře

Nikol Kouklová a Karel Heřmánek
Nikol Kouklová a Karel HeřmánekFoto: GWUZD PAVEL
Nikol Kouklová a Karel Heřmánek
Nikol Kouklová a Karel HeřmánekFoto: GWUZD PAVEL
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nevěra bývá jedním z nejčastějších důvodů rozchodu. Některé páry ji dovedou překonat, ale mnohým porušení slibu věrnosti připadá jako pádný důvod jít od sebe. Výjimkou nejsou ani celebrity.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Rozchod vždy bolí, a pokud v něm hraje roli nevěra, je to ještě horší. Pocity ponížení si kvůli svým partnerům odnesly ze vztahů i slavné osobnosti. Někteří vycouvali z dysfunkčního vztahu se ctí a s nevěrnými expartnery dosud udržují víceméně přátelské vztahy, jiní si navzájem nemohou přijít na jméno.

Reklama
Související

Podívejte se, u kterých slavných párů byla příčinou rozchodu hlavně nevěra.

Předchozí
1234516
Pokračovat

Brad Pitt a Jennifer Anistonová

Brad Pitt, Jennifer Aniston
Brad Pitt, Jennifer AnistonFoto: Shutterstock

Seriálová dívka od vedle Jennifer Anistonová a hollywoodský herec Brad Pitt byli snad nejpopulárnější dvojicí nového milénia. Jejich pětileté manželství ukončila Pittova aférka s hereckou kolegyní Angelinou Jolie u natáčení akčního filmu Pan a paní Smithovi, která nakonec přerostla do několikaletého manželství a dalšího rozvodu. Byl to však rozvod Anistonové a Pitta, který veřejnost ani po více než patnácti letech nedovede strávit a bez ustání se rodí spekulace, jestli se náhodou nedá dvojice znovu dohromady.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama