Jubilejní šedesátý ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech si nenechala ujít ani Kateřina Žbirková, vdova po legendárním hudebníkovi Mekym Žbirkovi. Do lázeňského města přijela nejen za kamarády, ale také tak trochu pracovně, jelikož se producentsky podílel na vzniku časosběrného dokumentu o zpěvačce Báře Basikové. Karlovy Vary má ale neodmyslitelně spjaté především se vzpomínkami na zesnulého manžela.
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Karlovy Vary má Kateřina Žbirková navždy spojené se svým zesnulým manželem Mekym. Právě na filmovém festivalu totiž před lety zažili pořádné drama, když se záhadně ztratila zpěvákova taštička se všemi doklady, kartami i klíči. Do pátrání se zapojil dokonce i Jiří Bartoška a nakonec nechyběla ani policie.
„Tady ve Varech jsme měli jednu historku, která už možná zapadla,“ podělila se Žbirková pro Žena.cz o příhodu s mužem jejího života, od jehož smrti letos v listopadu uplyne už pět let. „Meky tady hrál na Dianě, právě v čase filmového festivalu. A svěřil mi taštičku, kde měl všechny doklady. Měl tam i karty, pas, klíče, klíče od auta, prostě všechno. A šel hrát na pódium. A jak jsem lítala ke zvukaři, protože tam něco nesedělo a já jsem to řešila, tak jsem tu taštičku prostě někde nechala. Teď samozřejmě průšvih, Meky se mě po vystoupení ptal, kde je taštička, a já ji najednou neměla,“ popisuje dramatickou situaci Kateřina.
Autor hitů jako Biely kvet, 22 dní, Balada o poĺných vtákoch nebo Múr našich lások začal okamžitě jednat. „Meky šel na pódium, kde seděl Jirka Bartoška a vyhlásil, že kdo najde taštičku, tak dostane panáka. Ale ta taštička se nenašla,“ prozradila Žbirková. Nezbývalo tak, než se obrátit na místní úřady. „Tak my jsme jeli dolů na policajty, všechno jsme nahlásili, všechny karty jsme zablokovali, aby by pak zavolal Honza Horáček z kapely, že ji našel na reprobedně," dodala se smíchem, že historka měla přece jen šťastný konec.
A ten se musel pořádně oslavit. „Skončili jsme v Jack Daniels baru a do tří do rána jsme se úplně zdělali. Přestože se vlastně nic nestalo, moje nervy tam někde zůstaly. Pak to druhý den dokonce bylo v nějakých novinách. Protože samozřejmě, když Meky vyhlásil na podiu, že se mu ta taštička ztratila, tak okamžitě novináři se toho chytli, okamžitě haló a druhý den musel se vyfotit před Puppem s tou taštičkou, že už jí máme. Takže to byla taková historka, ani nevím, který to byl rok, už se nevzpomenu,“ uzavřela úsměvné povídaní.
Letos na podzim uplyne 5 let od odchodu legendárního Mekyho Žbirky. Vdova Kateřina jeho odkaz však stále udržuje, 20. listopadu se uskuteční koncert Miro Žbirka Symphonic Night v pražském Obecním domě.
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