Pamela Anderson si před lety vyslechla diagnózu, která jí doslova převrátila život naruby. Když jí lékař oznámil, že trpí hepatitidou C, rozhodně to nebrala na lehkou váhu. „Byl to tehdy rozsudek smrti. Přesně to mi řekl můj lékař – že mi pravděpodobně zbývá asi deset let života,“ zavzpomínala herečka na období, kdy se musela vyrovnat s představou vlastní smrti.
Pamela Anderson dostala děsivou diagnózu. Lékař jí řekl, že jí zbývá jen deset let života
Pamela Anderson s.i myslela, že má před sebou posledních deset let života. Když jí lékař oznámil děsivou diagnózu, připadala si jako odsouzená k smrti. Slavná kráska se však rozhodla bojovat za každou cenu
Jenže zatímco o svůj život se podle svých slov tolik nebála, děsila ji především myšlenka na její malé děti. V té době byli její synové ještě malí a Pamela netušila, co by se s nimi stalo, kdyby skutečně zemřela. „Nebála jsem se smrti, ale toho, co by se mohlo stát s mými malými dětmi. Obrátilo mi to život naruby,“ přiznává. Sama dnes připouští, že strach z nemoci a nejistá budoucnost ovlivnily i její tehdejší rozhodování.
Pamela se ale odmítla smířit s tím, že by měla jen čekat na nejhorší. Do léčby dala podle svých slov úplně všechno, dokonce i své finanční rezervy. „Všechno, co jsem měla na účtu, jsem investovala do toho, abych se vyléčila,“ říká. V roce 2015 pak oznámila, že se hepatitidy C zbavila. Z diagnózy, která jí kdysi připadala jako rozsudek smrti, se tak nakonec stal boj, který dokázala vyhrát.
Dnes se k celé zkušenosti vrací s úplně jiným pohledem. Na galavečeru amfAR v Benátkách, kde převzala ocenění za svou odvahu, jasně ukázala, že se na sebe nechce dívat jako na oběť. „Nejsem oběť. Jsem vítěz. Jsem silná a schopná, mnohem více, než jsem si kdy dokázala představit,“ prohlásila bývalá hvězda Pobřežní hlídky.
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Zdroj: Filmový festival v Benátkách