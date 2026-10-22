Paľo Habera opět nezklamal! Zpěvák se na Instagramu pochlubil kouskem, který už dávno vstoupil do historie československého showbyznysu. Jeho legendární džínové kraťasy jsou zpátky a Habera v nich zapózoval jako za starých časů. Sám dobře ví, že nejde zrovna o módní výstřelek, na který by byl každý pyšný. Právě proto si z nich pravidelně dělá legraci.
Paľo Habera znovu vytáhl legendární džínové kraťasy. Do módního bizáru se souká jako do skafandru
Paľo Habera opět vytáhl ze skříně svůj největší módní bizár. V legendárních džínových kraťasech se pochlubil na Instagramu a přidal hlášku, která fanoušky pobavila. Má ale jednu obavu. Aby ho kvůli nim neopustila partnerka Daniela Peštová.
„Neříkejte, že ne, ale spousta z vás už zase čeká na tenhle bizár, který pravidelně zveřejňuji vždycky před turné, každé tři až čtyři roky,“ napsal zpěvák k fotografii, kterou zveřejnil na svém profilu. Jak je vidět, do kraťasů se stále vejde, i když to už začínám být hodně náročné.
„Ano, pořád je ještě obléknu, i když slovo obléknu začíná být velmi nadnesené. Zkrátka se do nich ještě vždycky dokážu nasoukat. Kdo měl někdy na sobě potápěčský skafandr, ví, o čem mluvím,“ vtipkoval Habera. Zamyslel se také nad tím, že těsný model nijak neovlivnil jeho potenci. „Uznejte, že v tomhle několik let koncertovat a mít přitom tři zdravé děti, to je vlastně tak trochu zázrak,“ poznamenal s nadsázkou.
Tento kousek z jeho šatníku má pořádně dlouhou historii. Habera v proslulých džínových kraťasech pózoval už v roce 1992 po boku Karla Gotta. Fotografie se postupem času stala legendární a zpěvák se k ní i k samotnému kousku oblečení pravidelně vrací. Před turné je znovu vytáhne, navlékne a pobaví fanoušky, kteří už na jeho módní tradici očividně čekají. Tentokrát navíc přidal lákavou nabídku. „Kdo je pro, abych si je ještě někdy vzal i veřejně, ať zvedne ruku,“ vyzval je. Otázkou je, jestli se k tomu opravdu odhodlá.
Na závěr ale přece jen projevil drobnou obavu. „Doufám, že mě po tomhle příspěvku neopustí moje polovička,“ dodal s emotikony a srdíčkem. Jeho partnerka Daniela Peštová si totiž z jeho legendárního outfitu už dlouho utahuje. Fanoušci se tak mohou těšit nejen na další koncerty, ale možná i na návrat jednoho z nejbizarnějších módních kousků, jaké tuzemská popová scéna pamatuje.
VIDEO: „Pro mě ti lidé nejsou těla na tržnici, pro mě to jsou lidské příběhy – ať už jsou to lidé v boxech, nebo ti, kteří si vybírají,“ říká Monika Timková
Zdroj: Instagram Pala Habery