"Pahýlek už je skoro zahojený," říká Josef Zíma po amputaci nohy

Údiv vzbudila účast dvaadevadesátiletého zpěváka Josefa Zímy na nedělním koncertu k výročí založení Orchestru Karla Vlacha. Zpěvák totiž vystoupil pouhé čtyři dny poté, co mu lékaři v Nemocnici Milosrdných sester pod Petřínem museli amputovat nohu.

"Ano, už jsem vystupoval. Hrozně mi to psychicky pomohlo. Přesto, že to bylo takhle krátce po amputaci, rozhodl jsem se vystoupit. A publikum bylo úžasné. Měl jsem desetiminutové ovace," prozradil potěšeně Zíma pro eXtra.cz. Účast na koncertě měl schválenou od lékařů a do divadla, kde se akce konala, měl dokonce zdravotnický doprovod. "Byli tam se mnou dva doktoři," uklidnil zpěvák své fanoušky s tím, že je o něj dobře postaráno.

A noha už se po náročném zákroku také zotavuje. "Pahýlek už je skoro zahojený," raduje se legenda české dechovky. Jediné, co ho trápí, jsou hlasivky, které během vystoupení hodně namáhal. "Už se to trochu zlepšilo, ale včera ještě při tom zpívání to bohužel nebylo nejlepší. Pobyt v nemocnici dá hlasivkám zabrat," dodal Zíma.