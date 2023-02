"To číslo zní příšerně." Simona Krainová slaví 50 let, školu k úspěchu nepotřebovala

Těší se z úspěšné kariéry, studium hodila za hlavu. „Kdybych dodělala střední školu, moje odměna za ni by byla maturita a možná nějaká průměrná práce s průměrným platem a za hranice bych se podívala maximálně do Ruska a do Bulharska,“ trvá na svém rozhodnutí. Simona Krainová dnes slaví padesát let.