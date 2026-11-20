Při pádu si zlomila klíční kost, což znamenalo nutnost léčby v řádu několika týdnů. Divadla proto musela začít rušit představení, v nichž měla Tomicová vystupovat. Z programu zmizela říjnová uvedení inscenace Herečka sobotní noci i představení Oskar a růžová paní v Komorním divadle Kalich.
Pád, zlomenina a stopka v práci. Pavla Tomicová za sebou má další nepříjemnou nehodu
Poslední období Pavle Tomicové příliš nepřeje. Oblíbená herečka se na podzim zranila při jízdě na koloběžce v Hradci Králové a následky nehody jí zasáhly nejen do běžného života, ale také do pracovního programu.
Pauza se ale protáhla i do listopadu. Zrušena byla další představení Herečky sobotní noci plánovaná na 21. a 29. listopadu. Hereččin návrat na jeviště tak závisí především na tom, jak rychle se zranění bude hojit.
Nehoda na dvou kolech není první
Tomicová přitom podobně nepříjemnou zkušenost zažila už v minulosti. V květnu 2022 jela jako spolujezdkyně na vespě, kterou řídila zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková. Nedaleko Národního divadla se jejich skútr střetl s automobilem a obě ženy následně skončily v motolské nemocnici.
Tomicová si tehdy bolestivě narazila žebra. Zázvůrková později celou situaci popsala na sociálních sítích se svým typickým nadhledem. „Nikdy by mě nenapadlo, že budu ležet na kolejích na Národní třídě a budu se dívat na Národní divadlo vleže…“ napsala.
Zlomená klíční kost potřebuje čas
U zlomeniny klíční kosti záleží průběh léčby především na tom, jak vážné zranění je a zda došlo k posunutí úlomků. U méně komplikovaných zlomenin může stačit znehybnění ruky v závěsu a klidový režim, v závažnějších případech bývá nutná operace a zpevnění kosti.
Samotné srůstání kosti obvykle trvá několik týdnů a teprve poté následuje postupný návrat k běžnému pohybu a rehabilitace. Pro Tomicovou tak nehoda znamená další nucenou pracovní pauzu a čekání na to, až jí zdravotní stav dovolí vrátit se naplno na jeviště.