Ivan Trojan pochází z herecké rodiny, je synem herce Ladislava Trojana, jeho bratr Ondřej je filmový režisér a producent a v hereckých šlépějích jdou také jeho synové. Oblíbený český herec slaví 62. narozeniny.
Otec čtyř dětí a nejoblíbenější český herec. Ivan Trojan v 62 letech má ještě čím překvapit
Nikdo neumí tak dobře zahrát podivíny jako Ivan Trojan. Příběhy obyčejného šílenství, Samotáři nebo Jedna ruka netleská. Věděli jste ale, že je velkým sportovním fanouškem a otcem čtyř synů?
Vášnivý sportovec
Ivan Trojan se narodil v Praze a původně se chtěl stát sportovcem, jeho velkou vášní byl basketbal. Studoval sportovní gymnázium a chtěl se tělovýchově věnovat i na vysoké škole, jeho výška jej ale prý limitovala natolik, že se rozhodl jít na DAMU, kde jej přijali hned napoprvé.
Na fotografii můžete herce vidět s nejlepším českým basketbalistou Tomášem Satoranským - minulý rok s ostatními herci a herečkami Dejvického divadla fandili českému národnímu týmu na mistrovství světa. Mimo jiné je velkým fanouškem klubu Bohemians, jeho otec ho vzal poprvé na zápas už ve čtyřech letech.
Vášnivý sportovec
Ivan Trojan se narodil v Praze a původně se chtěl stát sportovcem, jeho velkou vášní byl basketbal. Studoval sportovní gymnázium a chtěl se tělovýchově věnovat i na vysoké škole, jeho výška jej ale prý limitovala natolik, že se rozhodl jít na DAMU, kde jej přijali hned napoprvé.
Na fotografii můžete herce vidět s nejlepším českým basketbalistou Tomášem Satoranským - minulý rok s ostatními herci a herečkami Dejvického divadla fandili českému národnímu týmu na mistrovství světa. Mimo jiné je velkým fanouškem klubu Bohemians, jeho otec ho vzal poprvé na zápas už ve čtyřech letech.
Divadelní herec
Petici Několik vět podepsal v Realistickém divadle, ve kterém dostal první angažmá. To opustil po revoluci a následujících osm let hrál v Divadle na Vinohradech. Poté následovalo Dejvické divadlo, které se za léta stalo v Česku pojmem a přineslo mu divadelní ceny - za roli ve hře Oblomov získal Cenu Thálie, za hru Ucpanej systém zase Cenu Alfréda Radoka. Kromě divadelních her, na které se diváci nebojí vystát si řadu i přes noc, má soubor na kontě filmy Bratři Karamazovi, Díra u Hanušovic a seriál Čtvrtá hvězda nebo Zkáza Dejvického divadla.
Filmové začátky
Na začátku herecké kariéry dostal menší roli v seriálu Dobrodružství kriminalistiky. V Dejvickém divadle jej objevil režisér David Ondříček a obsadil jej do ikonického filmu Samotáři, který má letos obnovenou premiéru po dvaceti letech. Díky němu a také seriálu Četnické humoresky se začal dostávat do povědomí veřejnosti.
Ivan Trojan jako manžel
Manželkou Ivana Trojana byla dlouhých třicet let herečka Klára Pollertová-Trojanová. Je sestrou olympionika Lukáše Pollerta a zahrála si například ve filmu Vrať se do hrobu nebo v seriálu Návštěvníci. Seznámili se v divadle na Letních shakespearovských slavnostech, Klára studovala druhý ročník DAMU a hrála skřítka ve Snu noci svatojánské, ve kterém hrál Ivan Demetria. Vše prý začalo na zkoušce, na které Ivan na Kláru mrkl a ona to brala jako impulz. Společně si zahráli podivínský manželský pár ve filmu Jedna ruka netleská. V pořadu Třináctá komnata České televize Pollertová otevřeně promluvila o jejím celoživotním boji s těžkými depresemi.
V roce 2025 se manželský pár rozvedl. „Měla jsem pocit, že mám hlavu úplně odpojenou od těla, jako bych se na sebe dívala z výšky. Bolela mě krev, cítila jsem, jak mi proudí tělem. Bolel mě celý svět,“ popsala Klára své psychické i fyzické trápení. Po dvaceti letech společného života se rozhodla pro rozvod, který – byť bolestný – vnímá jako vysvobození. „Rozvod mě zachránil. Konečně jsem se mohla zastavit a začít se starat o sebe. Dlouho jsem to neuměla,“ přiznala.
Ivan Trojan a Ondřej Trojan
Bratrem Ivana Trojana je Ondřej Trojan, režisér a filmový producent. Ten jej obsadil například do filmu na motivy knihy Jozova Hanule spisovatelky Květy Legátové Želary, který byl nominovaný na Oscara. Do kin právě teď přišla kritikami propíraná hudební komedie Bourák, ve které bratři opět spojili síly.
Český lev
Za svou kariéru získal rekordní počet Českých lvů, celkem sedm: za film Smradi, Jedna ruka netleská, Musím tě svést, Díra u Hanušovic, Ve stínu a Václav.
Čeští lvi mu zaručili reputaci jednoho z nejlepších českých herců, který si diváky získal také v pohádce Jiřího Stracha Anděl Páně, ve které si zahrál popleteného anděla Petromila.
Rozhlas a dabing
Hlas Ivana Trojana můžete slyšet také v rozhlasových hrách, například v Povídkách malostranských Jana Nerudy, anglické románové klasice Ivanhoe nebo Lucerně Aloise Jiráska. Kromě rozhlasu se také věnuje dabingu, jedna z největších dabingových rolí byl agent Jack Bauer herce Kiefera Sutherlanda v seriálu 24 hodin.
Čtyři synové
S bývalou manželkou Klárou má Trojan čtyři syny – Františka, Josefa, Antonína a Václava. S Josefem (na fotografii) si zahrál v životopisném filmu Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové stejnou postavu – léčitele Jana Mikoláška. Ve vedlejší roli se ve filmu objevil také jednadvacetiletý František. S režisérkou Trojan spolupracoval už také na třídílném projektu Hořící keř o Janu Palachovi.
„I když se s Josefem na plátně nepotkáme, jsme partneři a to je velice důležité. Čím víc jsme se blížili k natáčení, tím víc nás to nutilo k tomu, abychom si spolu sedli a povídali si o tom, co nás, a tedy naši postavu bude spojovat. Jen jednou jsem viděl synovo natáčení a byl velice dobrý. Dokonce jsem viděl nějaký jeho pohyb a řekl jsem si: Prokristapána, to jsem já,“ popsal hereckou spolupráci se svými syny v rozhovoru Trojan pro Aktuálně.cz.