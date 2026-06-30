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Otec čtyř dětí a nejoblíbenější český herec. Ivan Trojan v 62 letech má ještě čím překvapit

Ivan Trojan
Ivan TrojanFoto: Film Servis Festival Karlovy Vary
Ivan Trojan
Ivan TrojanFoto: Film Servis Festival Karlovy Vary
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nikdo neumí tak dobře zahrát podivíny jako Ivan Trojan. Příběhy obyčejného šílenství, Samotáři nebo Jedna ruka netleská. Věděli jste ale, že je velkým sportovním fanouškem a otcem čtyř synů?

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Ivan Trojan pochází z herecké rodiny, je synem herce Ladislava Trojana, jeho bratr Ondřej je filmový režisér a producent a v hereckých šlépějích jdou také jeho synové. Oblíbený český herec slaví 62. narozeniny.

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Vášnivý sportovec

Ivan Trojan a Tomáš Satoranský
Ivan Trojan a Tomáš SatoranskýFoto: ČTK

Ivan Trojan se narodil v Praze a původně se chtěl stát sportovcem, jeho velkou vášní byl basketbal. Studoval sportovní gymnázium a chtěl se tělovýchově věnovat i na vysoké škole, jeho výška jej ale prý limitovala natolik, že se rozhodl jít na DAMU, kde jej přijali hned napoprvé. 

Na fotografii můžete herce vidět s nejlepším českým basketbalistou Tomášem Satoranským - minulý rok s ostatními herci a herečkami Dejvického divadla fandili českému národnímu týmu na mistrovství světa. Mimo jiné je velkým fanouškem klubu Bohemians, jeho otec ho vzal poprvé na zápas už ve čtyřech letech. 

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