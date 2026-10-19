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Ota Jirák si dělal legraci i z vážných zdravotních potíží. Novinářů už měl plné zuby

Ota Jirák
Ota Jirák
Ota Jirák
Ota Jirák
Ota Jirák
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13 fotografií
Ota Jirák |
Foto: Profimedia – StarHunter / Česká editoriální fotografie
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ani vážné zdravotní problémy mu nevzaly smysl pro humor. Ota Jirák dokázal s nadhledem mluvit o infarktu, mrtvici i nočních zástavách dechu. A novinářům, kteří se ho ptali stále na totéž, uměl odpovědět tak, že si to člověk zapamatoval.

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Ota Jirák uměl rozesmát diváky nejen jako Hele ze Studia Kamarád nebo hlas mimozemšťana Alfa. Svůj typický humor si zachovával i ve chvílích, kdy mu zdraví pořádně komplikovalo život. O infarktu, mrtvici nebo spánkové apnoi dokázal mluvit s nadhledem, někdy až černým humorem. A když přišla řeč na novinářské otázky, také si nebral servítky.

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Zdravotní problémy ho provázely dlouhé roky. První infarkt prodělal už kolem čtyřicítky a v roce 2019 ho postihl další vážný kolaps, při kterém se přidala také mrtvice. Následovala hospitalizace a náročná rehabilitace. Herec se ale nevzdával a za to, že se znovu dokázal postavit na nohy a mluvit, vděčil především své manželce Drahomíře.

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Jedním z problémů, které mu znepříjemňovaly život, byla také spánková apnoe. Během noci u něj docházelo k opakovaným zástavám dechu, kterých podle jeho dřívějších vyjádření bývaly desítky za hodinu. Pomáhal mu speciální přístroj, se kterým spal. Ani takové potíže však nedokázal líčit bez svého typického nadhledu. „Dá se s tím popasovat, i když snídám jedenáct prášků a večeřím čtyři. Na astma, na plíce Ale manželka nemá ráda, když o tom mluvím," říkal. O zdraví mluvil otevřeně a nesnažil se kolem něj vytvářet zbytečné drama.

Jeho humor se naplno projevoval i při vzpomínkách na kouření. Když se po jednom pokusu odvykat cigaretám po čase vrátil k návyku, neprezentoval svůj příběh jako hrdinské vítězství nad závislostí. Spíš jako další absurdní životní epizodu. Právě schopnost udělat si legraci i ze sebe samého patřila k jeho poznávacím znamením.

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S podobnou přímočarostí přistupoval také k novinářům. Opakující se otázky ho příliš nebavily a otevřeně přiznával, že některé už slyšel tolikrát, že na ně jen těžko hledá novou odpověď. Když se ho v rozhovoru pro iDNES.cz ptali, co by si ještě chtěl zahrát, nebo po něm chtěli další veselé historky, reagoval po svém: „Ty už jsem vyplácal všechny.“ V jediné větě vystihl svůj vztah k rozhovorům, které se často točily kolem stejných témat.

Ota Jirák
Ota Jirák
Ota Jirák
Ota Jirák
Zobrazit
13 fotografií

Ota Jirák zemřel 17. října 2026 ve věku 77 let. Podle zveřejněných informací podlehl náhlé nemoci, přesná příčina úmrtí však nebyla upřesněna. Zůstává po něm nejen řada filmových a televizních rolí, ale také hlas, který si několik generací spojuje s Helem, Alfem nebo mamutem Mannym. A také vzpomínka na herce, který si dokázal zachovat humor i ve chvílích, kdy mu život zrovna nenahrával.

VIDEO: „Pro infarkt je typická svíravá bolest na hrudi,“ říká lékař Petr Šonka. U některých pacientů ale může probíhat i jinak. Platí to hlavně pro ženy.

„Pro infarkt je typická svíravá bolest na hrudi,“ říká lékař Petr Šonka. U některých pacientů ale může probíhat i jinak. Platí to hlavně pro ženy. | Video: Veronika Rodriguez

Zdroj: autorský text, iDnes

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