Ota Jirák si své soukromí pečlivě střežil a o jedné části svého života odmítal dokonce mluvit úplně. Podle médií patřil k svobodným zednářům, jejichž členové se řídí vlastními pravidly a tradicemi. Po smrti oblíbeného herce se proto začalo spekulovat, zda se jeho posledního rozloučení zúčastní také jeho zednářští bratři. Jeho manželka Drahomíra už ale naznačila, že žádný zvláštní obřad neplánují.
Ota Jirák patřil k svobodným zednářům. Vdova promluvila o pohřbu, tajemný rituál nechystá
Poslední rozloučení s Otou Jirákem nebude provázet obřad, který by možná mnozí čekali. Herec patřil ke svobodným zednářům, jejichž tradice jsou opředené tajemstvím. Jeho manželka Drahomíra však případné spekulace utnula a prozradila, jakou podobu bude mít vzpomínka na milovaného muže.
„Rozhodli jsme se pro malou intimní vzpomínku jen v rodinném kruhu. Co se týká zednářů, to šlo úplně mimo mě a nic takového neplánujeme,“ řekla vdova deníku Blesk. Rodina si tak přeje rozloučit se s hercem v soukromí, bez veřejného obřadu, který by mohl přitáhnout další pozornost. Přesné datum a místo posledního rozloučení zatím nebyly zveřejněny.
Co jsou vlastně svobodní zednáři? Jde o bratrské společenství s kořeny v Evropě, jehož moderní podoba se začala formovat na počátku 18. století. Jeho členové se scházejí v takzvaných lóžích a hlásí se k hodnotám, jako jsou osobní rozvoj, tolerance, vzájemná pomoc a mravní odpovědnost. Důležitou roli v jejich tradici hrají symboly a iniciační i další obřady. Přestože bývají často označováni za tajný spolek, samotná existence zednářských organizací není tajná. Diskrétnost se týká mimo jiné některých rituálů a soukromí členů. Svobodné zednářství přitom není jednotná organizace – existuje řada různých řádů a směrů.
Jirák svou příslušnost ke společenství veřejně nepotvrdil. Když se ho na ni novináři ptali, odpověděl vyhýbavě. „Zednářství má svá tajemství a tajemství přestává být tajemstvím, mluví-li se o něm na všech rozích. Zda jsem, či nejsem zednářem, je moje velmi osobní věc. Ať jsem, či nejsem, mluvit o tom, s dovolením, nebudu.“
Zednářská tradice se přitom s hercem spojila už při jiném smutečním obřadu. V roce 2010 se Jirák zúčastnil posledního rozloučení s hercem Martinem Štěpánkem. Členové zednářského společenství tehdy vytvořili kolem rakve kruh a jeden z mužů se k ní sklonil se slovy: „Martine, bratře, byl jsi jedním z nás!“ Následovalo několik úderů kladívkem do kamenného katafalku. Právě vzpomínka na tento neobvyklý obřad vyvolala otázky, zda by podobný rituál mohl doprovodit i Jirákovo poslední rozloučení. Podle vyjádření jeho manželky se s ním ale nepočítá.