Ostrava se příští léto dočká jména, které zná prakticky každý. Na Colours of Ostrava 2027 zamíří Robbie Williams, jedna z nejvýraznějších osobností britského popu posledních tří dekád. Zpěvák, jehož koncerty stojí na velkých hitech, humoru i intenzivním kontaktu s publikem, tak rozšíří seznam světových hvězd, které během let vystoupily v industriálních kulisách Dolních Vítkovic.
Ostrava hlásí velkou senzaci. Na Colours dorazí Robbie Williams
Robbie Williams má příští léto zamířit do Ostravy jako jedna z největších hvězd Colours of Ostrava 2027. Britský zpěvák a rozený showman přiveze do Dolních Vítkovic nejen své nejslavnější hity jako Angels, Feel nebo Rock DJ, ale také energickou show, která by mohla patřit k vrcholům celého festivalu. Festival o tom informoval na svých sociálních sítích.
Williams se proslavil už v devadesátých letech jako člen kapely Take That, skutečnou megahvězdou se ale stal až na sólové dráze. Angels, Feel, Rock DJ, Let Me Entertain You nebo She’s the One patří k písním, které dávno překročily hranice jedné generace. Jeho koncerty navíc nikdy nebyly jen přehlídkou hitů. Williams si vybudoval pověst showmana, který publikum provokuje, baví a dokáže stadion proměnit v jeden velký společný večírek.
Jeho zastávka v Ostravě dobře zapadá i do evropských plánů na léto 2027. Už nyní má potvrzené červencové koncerty ve Velké Británii a Irsku a 16. července bude hlavní hvězdou festivalu PhillGood v bulharském Plovdivu. Colours of Ostrava se uskuteční jen o několik dní později, od 21. do 24. července.
Pro české fanoušky by mělo jít o jednu z nejsledovanějších festivalových událostí příštího léta. Williams totiž patří k interpretům, jejichž publikum zdaleka netvoří jen lidé, kteří vyrůstali na popu devadesátých let. Jeho největší skladby znají i mladší posluchači a právě kombinace nostalgie, velkého popového koncertu a jeho pověstného britského humoru může být jedním z nejsilnějších momentů celého ročníku.
Industriální areál Dolních Vítkovic už hostil řadu světových hudebních jmen, Robbie Williams by ale představoval interpreta trochu jiného typu. Nejen zpěváka s katalogem hitů, ale především baviče, který si na velkém pódiu dokáže publikum získat během několika minut. Pokud někde dává jeho teatrální Let Me Entertain You téměř doslovný smysl, pak právě před desítkami tisíc lidí pod vysokými pecemi.