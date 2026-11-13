Herec Jiří Štěpnička už odpočívá na místě, které si sám vybral. Jeho ostatky byly po více než měsíci od smrti konečně uloženy do rodinného hrobu na Vyšehradě. Vedle něj tam leží jeho maminka Jiřina Štěpničková a manželka Jana, s níž prožil téměř šedesát let.
Ostatky Jiřího Štěpničky uložili do rodinného hrobu na Vyšehradě. Dorazil i syn Jakub
Jiří Štěpnička se konečně dočkal posledního spočinutí vedle žen, které miloval. Rodina jeho přání splnila až měsíc po pohřbu a na Vyšehradě se odehrál dojemný okamžik. Nechyběl ani syn Jakub, se kterým měl herec vztahy na bodu mrazu.
Urnu s hercovými ostatky rodina uložila ve středu 11. listopadu. Na Vyšehrad dorazili nejbližší pozůstalí včetně dcery Judity, syna Jakuba Říhy, sestry Varvary Divišové a vnoučat. Obřad vedl kněz Jakub Karel Berka z baziliky svaté Ludmily. Právě on Štěpničkovi krátce před smrtí udělil poslední pomazání.
Místo posledního odpočinku si herec vybral už před lety. Po smrti manželky Jany v roce 2022 do rodinného hrobu nechal uložit její ostatky a z Olšanských hřbitovů sem nechal převézt také popel své maminky. Sám tehdy jasně řekl, jak si představuje budoucnost. „Sem uložíte i mě,“ prohlásil. Vyšehrad měl rád, chodil tam na procházky a zajímal se o českou historii.
Zajímavé je, že podle Blesku se jeho jméno na náhrobní desce objevilo už před Dušičkami. Někteří lidé se proto domnívali, že urna už na místě je. Rodina ji tam ale uložila až nyní. Na hrob přenesla také květiny, které lidé přinesli na poslední rozloučení v Národním divadle 20. října.
Mezi pozůstalými nechyběl ani syn Jakub, s nímž měl Štěpnička dlouhá léta komplikovaný vztah. Herec o jejich odcizení mluvil otevřeně a možnost usmíření před smrtí odmítal. Jakub přesto dorazil už na veřejné rozloučení v Národním divadle a nyní se zúčastnil také rodinného obřadu.