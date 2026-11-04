Podnikatelka Ornella Koktová představila druhou řadu své dokumentární série Ornella Life, v níž pouští diváky přímo do svého soukromí. Na akci nechyběl ani její manžel Josef Kokta a všechny tři děti – Quentin, Sven a Lilli. Právě rodina je pro Ornellu jedním z hlavních témat celého projektu a odmítá kritiku, že své děti příliš často ukazuje veřejnosti. „Třeba královská rodina děti taky neschovává, ale mávají davům z balkonu,“ říká sebejistě.
Ornella ukáže i sprosté hádky s manželem. Pepa prosil, aby to diváci neviděli
Rodinné hádky, sprostá slova i děti před kamerou. Ornella Koktová se rozhodně nebojí pustit diváky do svého soukromí. Její manžel Pepa by ale některé momenty nejraději navždy zamkl.
Ornella Life od začátku stojí na tom, že Koktová nechce ukazovat naleštěnou verzi dokonalé rodiny. První řada nabídla pohled na každodenní život Koktových, jejich cestování, práci i konflikty a Ornella už dříve zdůrazňovala, že projekt má být autentický a bez přikrášlování. Druhá sezona, která startuje 5. listopadu, má jít ještě dál. Hned na začátku se vrátí k její narozeninové oslavě, během níž se začal odvíjet i příběh rozpadu přátelství s Agátou Hanychovou.
Velmi rázně se Ornella staví také k tomu, co se do dokumentu dostane a co nikoliv. Problém nemá ani s tím ukázat ostrou hádku. „Jinak by mi to přišlo neupřímné,“ vysvětluje. Jistou hranici ale přece jen má. Tou je v současné době především soukromí nejstaršího syna. „Quentinovi je třináct a jsme dohodnutí, že když si třeba přivede přítelkyni, tak to se tam určitě neobjeví,“ prohlásila. Soukromí dospívajícího syna, který má diagnostikovanou formu autismu, je pro ni podle jejích slov velmi důležité.
Poněkud opačný názor na odhalování rodinných záležitostí má ovšem Josef Kokta. Podle svých slov byl velmi proti tomu, aby takový projekt vůbec vznikl. „S tím nápadem přišla někdy v roce 2025 a já jsem si říkal hrůza. Zažil jsem totiž ty Štiky a to bylo tak strašný, že už jsem to nechtěl nikdy zažít,“ přiznal. Svůj názor si ale nakonec neprosadil. „Je v ní nějaký zvláštní typ exhibicionismu. Copak jsem mohl odporovat ženský jako je ona?“ dodal se smíchem.
Na rozdíl od své ženy by navíc do výsledného materiálu zasahoval mnohem víc. „Třeba to, jak mi sprostě nadává v autě, já jí sprostě odpověděl. Říkal jsem, to je taková hrůza, že to tam nemůžeme dávat, ale ona je provokatérka,“ svěřil se. Právě v tom je ale nejspíš hlavní rozdíl mezi manželi. Zatímco Pepa by některé rodinné výbuchy nejraději nechal za zavřenými dveřmi, Ornella je přesvědčená, že bez nich by její dokument ztratil to nejdůležitější – opravdovost.
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