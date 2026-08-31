Život Ornelly Koktové je možné sledovat téměř v přímém přenosu na její placené platformě. Tam také nyní ukázala, že se po měsících usmířila se svou mladší sestrou Charlotte, která právě očekává své první dítě. To byla ale pouze jedna věc, kterou spolu dříve znesvářené sestry, probíraly. Velkým tématem byla opět jejich matka Monika Binias. A vzpomínky, které odhalily, jsou opravdu hrůzostrašné.
Ornella Koktová vytáhla na světlo děsivé vzpomínky. S matkou jsme zažívaly věci, ze kterých mám trauma
Ornella Koktová a její mladší sestra Charlotte po měsících našly cestu zpět k sobě. Jejich usmíření ale rozhodně nebylo jen o radosti z Charlotteina těhotenství. Sestry během společného rozhovoru znovu otevřely bolestivé téma své matky Moniky Binias a vytáhly vzpomínky, které jsou i po letech jen těžko uvěřitelné.
Když Charlotte, která s manželem Martinem Stefanem čeká holčičku, oznámila, že pro miminko má vybrané jméno Scarlett, spustilo se doslova peklo. Binias totiž tvrdí, že v minulosti potratila holčičku, pro kterou měla vybrané právě tohle jméno. „Když je někdo tak humusný, že dá jméno po své zemřelé sestřičce… Bála bych se karmy… Opravdu k poblití,“ reagovala velmi ostře na dceřino oznámení.
To ale zvedlo ze židle nejen Charlotte, ale i Ornellu. „To jméno není její,“ začala Charlotte rozhovor, který natáčely kamery a který Ornella uveřejnila. „Je vidět, jak si vymýšlí životní příběhy Vždycky všechno překroutila. V tom příběhu si vymyslela i jiného otce,“ přisadila si Koktová, podle které je celé věc stará dvacet let. Navíc, když ona v roce 2012 čekala své první dítě, syna Quentiny, jejich matka neměla problém, kdyby případnou holčičku pojmenovala tak, jak se teď chystá právě Charlotte. „Kdyby to byla holka, pak Scarlett. Podle hrdinky z filmu Sever proti jihu,“ řekla tehdy do médií Binias.
Následně sestry otevřely i téma toho, jak těžké bylo vyrůstat s matkou, u které byly hysterické scény na denním pořádku. „Pamatuju si, jak se tenkrát vrátila z porodnice, jak nás zmlátila, že jsme blbě uklidily. Z toho mám trauma doteď,“ šokovala Ornella vzpomínkou na dobu, kdy jí bylo pouhých dvanáct a sestře devět let. „Nebo jak nám říkala, že půjdeme do dětskýho domova, ať si zabalíme tašky. Já jsem tomu věřila a ty tašky si vždycky zabalila,„ hlesla těhotná Charlotte. Asi většině rodičů se při poslechu takových slov sevřel úzkostí žaludek. To však nebyla zdaleka všechno, co si malé dívky od Binias musely vytrpět. “Kolikrát nás vysadila z auta. Třeba jednou na Šumavě u krajnice a začalo se stmívat," popsaly další šílenou historku.