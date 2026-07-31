Osobnost youtubera Tarase Povoroznyka, který vystupuje pod jménem Tary, je velmi kontroverzní. Už v minulosti byly jeho campy kritizovány za přístup k dětem. I letos se na sociálních sítích objevila videa, která vzbudila vlnu nevole. To když Tary ukazoval dětem svůj luxusní automobil a vysmíval se nákupům v tržnicích. A zatímco mnoho celebrit takové jednání odsoudilo, podnikatelka Ornella Koktová se postavila na Taryho stranu.
Ornella Koktová se zastala Taryho: Za obhajobu kontroverzního youtubera to pořádně schytala
Stačilo pár videí z dětského kempu a sociální sítě se znovu rozdělily na dva tábory. Zatímco jedni Tarymu vyčítají, že dětem ukazuje svět luxusu a zároveň jim nabízí vlastní zboží, Ornella Koktová v jeho počínání problém nevidí. Naopak se youtubera veřejně zastala a její názor okamžitě vyvolal ostrou reakci. Kritici jí totiž nezůstali nic dlužní.
Osobnost youtubera Tarase Povoroznyka, který vystupuje pod jménem Tary, je velmi kontroverzní. Už v minulosti byly jeho campy kritizovány za přístup k dětem. I letos se na sociálních sítích objevila videa, která vzbudila vlnu nevole. To když Tary ukazoval dětem svůj luxusní automobil a vysmíval se nákupům v tržnicích. A zatímco mnoho celebrit takové jednání odsoudilo, podnikatelka Ornella Koktová se postavila na Taryho stranu.
Podle ní není nic špatného na tom, když se dětem ukazuje úspěch. „Kolik kluků má v pokoji vylepený sporťák? Kolik kluků sní o tom, že jednou bude mít drahé krásné auto? To, že děti na campu znají auto z videí a chtěly ho prostě vidět, chápu. Za mě je to spíš motivace – já bych to tak vnímala jako malá. Tary jezdí pravidelně do Olivovy dětské léčebny, kde motivuje děti k pohybu. Můj syn, když tam byl, tak byl nadšený a Tary prostě ty děcka tak nakopnul na sobě makat,“ myslí si Ornella, která si sama potrpí na luxusní životní styl.
Koktová nevidí problém ani v tom, že se Tary snaží prodávat dětem své zboží. „A prodej merche? Nechápu, komu to vadí. Žijeme v zemi s volným trhem a nikdo nikoho nenutí si cokoliv kupovat,“ myslí si Ornella, která zmínila například zpěvačku Dagmar Patrasovou, která si postavila kariéru na dětském publiku. „Dáda tenkrát vydělala fakt velké peníze – a proč by ne? Tary a jeho campy jsou o hrách, pohybu a srandě. Ale počkat… kluk je v top 10 youtuberů podle Forbesu a to se opět neodpouští,“ je přesvědčená Koktová, že za vším stojí lidská závist.
„A co se týče argumentu – děti vidí auto a pak kvůli tomu nebudou mít rádi své rodiče, protože nemají drahé auto. To jako někdo myslí vážně? Děti snad své rodiče nehodnotí na základě auta? Neváží svou lásku na základě majetku rodičů. Tohle jsou prázdná slova schovaná za čistou závist,“ soptí matka tří dětí.
Za svůj příspěvek to ale pěkně schytala. „Radši bych se moc neozýval, u vás doma se zase na děcka sprostě řve,“ reagoval jeden ze sledujících, jenž narážel na nedávnou kauzu s videem, ve kterém je zachyceno, jak její muž Josef Kokta sprostě nadává jejich malým dětem. „Jasný, Ornellko, ty jsi totiž přesně cílová skupina a tvoje děti jsou podle toho také vychované. Každý svým dětem předává jiné hodnoty,“ rýpnul si další komentář. „Tak přesně do vás bych tipla, že na ten tábor svoje děti pošlete a že to podporujete. Myslím, že si každý teď udělá obrázek sám,“ myslí si další.