Ornella Koktová prý zradila kamarádku Agátu Hanychovou, když věděla o vztahu Soukupa

Když vyšel najevo vztah Jaromíra Soukupa s Evou Feuereislovou, bylo to pro všechny překvapení. Minimálně jeho bývalá partnerka a matka společné dcery Rozárky Agáta Hanychová překvapená byla. Podle tvrzení Feuereislové však o jejich poměru věděla Ornella Koktová dlouho dopředu a rozhodla se to před svou kamarádkou zatajit. Natočily spolu dokonce epizodu, kde rozebíraly, že novou Soukupovou partnerkou by mohla být Dominika Mesárošová a neváhaly jí nazvat "prasetem". Proč tuhle informaci Ornella Agátě zatajila? Motivem měla být údajně pomsta.

"Přes našeho společného známého Ornella věděla, že jsem s Jaromírem. Řekl jí to už nějakou dobu předtím. Ornella to věděla a Agátě to neřekla. Natočily podcast, kde řešily Jaromíra a Dominiku. Ornella se tam poťouchle směje, ale věděla to. Věděla, že ta ženská od Jaromíra jsem já. Měla prý reagovat tak, že Agáta se po*ere, až to zjistí, ale patří jí to za to, jak ji zesměšňovala," tvrdí Feuereislová v rozhovoru pro Expres.cz.

"Zatajila to úmyslně. Udělala ze sebe blbce a z Agáty husu. Smála se a nic neřešila. Kámošku trochu podělala, nechala ji to řešit a smála se pod vousy. Já se jí ale nedivím. Agáta ji celou dobu ztrapňovala v podcastu kvůli vzhledu a tloušťce. Jedou na jedné lodi a ona se do ní pořád pouštěla. Takhle jí to Ornella vrátila a Agáta se ztrapnila," myslí si milovnice plastik, která podle vlastního tvrzení tvoří se Soukupem pár už několik měsíců.