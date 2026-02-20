Po turbulentních týdnech v soukromí se Ornella Koktová rozhodla na chvíli vypnout – a z městského shonu utéct rovnou do hor. Sbalila tři děti a vyrazila do Špindlerova Mlýna s představou, že si spolu užijí klid, sníh a trochu obyčejné rodinné pohody. Jenže místo oddechu přišel zádrhel, který ji nakonec dohnal až k slzám.
Ornella Koktová po oznámení rozvodu odjela s dětmi na hory. Místo klidu skončila s horečkou a v slzách
Po přiznání rozvodu v dokumentu Ornella Life se Koktová stáhla z ruchu a vyrazila se třemi dětmi do Špindlerova Mlýna. Zpočátku sdílela idylické momenty na sněhu, jenže brzy přišel zlom – horečka, vyčerpání a emotivní video se slzami. Naznačila také, kdo jí v tu chvíli přijel na pomoc.
Rozruch kolem ní odstartoval už během narozeninové oslavy, kde v dokumentu Ornella Life poprvé otevřeně přiznala, že se rozvedla s manželem Josefem Koktou. Zatímco se o tom v českém šoubyznysu začalo bouřlivě diskutovat, ona zvolila opačnou strategii: odjet pryč, být chvíli jen s dětmi a načerpat síly v přírodě. Začátek pobytu tomu i odpovídal – sdílela záběry z lyžování a působilo to, že si konečně dopřává prostor nadechnout se.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Jsem zklamaná,“ postěžovala si Agáta po oznámení Ornellina rozvodu. Nic prý netušila
„Hory vždy na mě působí jako balzám na duši… a vidět, jak si tady užívají moje tři srdíčka, je zkrátka nejvíc,“ napsala na sociálních sítích. Atmosféru doplnily i typické „dovolenkové“ momenty – například fotka na balkoně v županu, která naznačovala, že si stihla dopřát i wellness. Jenže idyla netrvala dlouho. Krátce nato se tón jejích příspěvků změnil a místo radosti přišla únava a nemoc.
„Venku je nádherně a já ležím na pokoji s horečkou…“ svěřila se v Instastories u záběru své ruky položené na peřině – mimochodem stále se snubním prstýnkem. A později přidala i video, na kterém pláče. Zároveň naznačila, že v těžké chvíli nezůstala sama a že s dětmi převzal štafetu někdo, koho její sledující dobře znají. „A jestli vás zajímá, kdo ihned přijel a je s dětma právě teď na lyžích… tak tušíte správně,“ uvedla s tím, že i po rozvodu je pro ni největší oporou právě Josef Kokta.