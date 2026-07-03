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ONLINE: Buďte u toho! Sledujte zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech

Tatana Gregor Brzobohata Kucharova, KVIFF 2026, MFFKV 2026
KVIFF 2026 - Celebrity pred hotelem PuppFoto: HerminaPress
Tatana Gregor Brzobohata Kucharova, KVIFF 2026, MFFKV 2026
KVIFF 2026 - Celebrity pred hotelem PuppFoto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Karlovy Vary se dnes znovu stanou centrem filmového dění. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu právě startuje a do lázeňského města už postupně přijíždějí první známé osobnosti z české i zahraniční filmové scény. Sledujte s námi, kdo se děje právě teď.

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Stejně jako každý rok, tak i letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary odstartuje dnes, tedy v pátek 3. července slavnostním zahajovacím ceremoniálem ve Velkém sále hotelu Thermal. Návštěvníci se následně mohou těšit na tradiční bezplatný koncert Vary Special Show, během kterého budou představeni první festivaloví hosté a promítne se také zahajovací film.

Hudební program letos připravil DJ NobodyListen. Na pódiu se vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimír 518, Akira, Annet X i sbor Vocal Crew by Unique.

Karlovy Vary i letos přivítají světové filmové hvězdy. Některé z nich už do lázeňského města dorazily, další se očekávají v průběhu festivalu. Mezi letošními hosty jsou Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Juliette Binocheová, Kevin Bacon s Kyrou Sedgwickovou, Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg, Jeffrey Wright, kameraman Robert Richardson i herečka Magda Vášáryová.

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Sledujte s námi přímý přenos z červeného koberce!

3.7. 17:37

Přijíždí první z hollywoodských hvězd – Harvey Keitel.

3.7. 17:35

Dorazila také herečka Jitka Schneiderová.

3.7. 17:34

Přijíždí také Veronika Khek Kubařová. „Já vždy, když sem přijedu, tak jsem na nás Čechy neskutečně pyšná,“ řekla směrem k festivalu.

3.7. 17:31

S manželkou Zuzanou dorazil herec Miroslav Donutil. „Přijel jsem si pro nové historky,“ řekl dobře naladěný herec.

3.7. 17:30

Dorazili Andrea Bartošková se synem Jankem a Markem Ebenem.

3.7. 17:22

Přijíždí manželská dvojice Zorka Hejdová s manželem Mírou.

3.7. 17:21

Na festival dorazila také herečka Klára Melíšková.

3.7. 17:18

K hotelu Thermal dorazila také Kateřina Žbirková.

3.7. 17:16

Právě přijíždí herečka Aňa Geislerová.

3.7. 17:12

Na červený koberec dorazila herečka Jana Plodková a zpěvačka Berenika Kohoutová.

3.7. 16:44

Přijíždí grafický designer MFFKV Aleš Najbrt s dcerou Natálií.

3.7. 17:04

Dorazil zpěvák Sebastian s partnerkou Andreou Bezděkovou.

3.7. 17:00

Na červený koberec ve velmi odvážných šatech dorazila také slovenská zpěvačka Zea s doprovodem.

3.7. 16:57

Na červený koberec dorazila herečka Jana Švandová s manželem.

3.7. 16:54

Z vozu vystupuje slovenská herečka Táňa Pauhofová s partnerem.

3.7. 16:52

Přijíždí bývalá první dáma Livia Klausová s vnoučaty.

3.7. 16:50

Z vozu právě vystoupil herec Robert Mikluš s herečkou Lucií Ducháčkovou, která chvíli bojovala s červeným kobercem.

3.7. 16:47

Přijela také Ester Geislerová s partnerem. Ve Varech představí film o svém zesnulém otci.

3.7. 16:47

Přijíždí Tereza Ramba s manželem Matyášem.

3.7. 16:44

Za velkých ovací dorazily herečky Hana Vágnerová a Petra Nesvačilová.

3.7. 16:41

Na červený koberec dorazil Petr Jákl.

3.7. 16:39

Z dalšího vozu vystupuje moderátor Libor Bouček s manželkou. „Tohle je unikátní, buďme šťastní, že si to můžeme užívat,“ řekl.

3.7. 16:38

Právě přijíždí herečka Alena Mihulová v lahvově zelených šatech s dcerou Karolínou, která vynesla černý oblek v pánském stylu.

3.7. 16:36

„Já myslím, že to pohlídá,“ řekl Kryštof Mucha na adresu zesnulého Jiřího Bartošky. I letos si připnul knoflíčky, které od něj v minulosti dostal.

3.7. 16:30

K hotelu Thermal právě dorazil youtuber Karel Kovy Kovář s partnerem. Kovy jako historicky první host festivalu, symbolicky podepisuje festivalovou kameru.

3.7. 16:26

Jako první na červený koberec vstoupil ředitel festivalu Kryštof Mucha s manželkou Darinou.

3.7. 16:23

Na červený koberec už najíždějí první vozy s celebritami!

3.7. 16:19

Součástí letošního programu budou i dvě dronové show. První z nich je naplánovaná už na dnešní večer a nabídne světelnou podívanou na noční obloze.

3.7. 16:11

V rámci 60. ročníku Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary došlo i k úpravám slavnostní zóny – červený koberec je letos širší a zároveň se prodloužil. Díky tomu si příjezdy filmových hvězd budou moci diváci užít ještě intenzivněji.

2:7. 21:02

Pavel Zuna s manželkou přijeli do Varů.

Pavel Zuna, manzelka, KVIFF 2026, MFFKV 2026
Pavel Zuna s manželkou.
Foto: herminapress.cz

2.7. 20:52

Do Varů dorazila herečka Aňa Geislerová

Ana Geislerova, KVIFF 2026, MFFKV 2026
Aňa Geslerová
Foto: herminapress.cz

2.7. 20:08

Do Karlových Varů už dorazila také herečka Maggie Gyllenhaalová. Přestože se snažila být nenápadná a zvolila čepici i sluneční brýle, pozornosti fanoušků neunikla.

Maggie Gyllenhaal, KVIFF 2026, MFFKV 2026
Maggie Gyllenhaalová
Foto: herminapress.cz

2.7. 18:50

Vary už vítají hollywoodskou hvězdu Dustina Hoffmana.

Dustin Hoffman, KVIFF 2026, MFFKV 2026
Dustin Hoffman
Foto: herminapress.cz

2.7. 17:19

Jesse Eisenberg a jeho příjezd.

Jesse Eisenberg, KVIFF 2026, MFFKV 2026
Jesse Eisenberg
Foto: herminapress.cz

2.7. 14:06

Do Karlových Varů právě dorazil americký herec Harvey Keitel s manželkou, kanadskou herečkou Daphnou Kastnerovou. Manželé nejsou ve Varech poprvé, navštívili už 39. ročník festivalu.

Harvey Keitel, manzelka, Daphna Kastner Keitel, KVIFF 2026, MFFKV 2026
Harvey Keitel a jeho žena Daphna Kastnerová.
Foto: herminapress.cz
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