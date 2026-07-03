Stejně jako každý rok, tak i letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary odstartuje dnes, tedy v pátek 3. července slavnostním zahajovacím ceremoniálem ve Velkém sále hotelu Thermal. Návštěvníci se následně mohou těšit na tradiční bezplatný koncert Vary Special Show, během kterého budou představeni první festivaloví hosté a promítne se také zahajovací film.
ONLINE: Buďte u toho! Sledujte zahájení jubilejního 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech
Karlovy Vary se dnes znovu stanou centrem filmového dění. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu právě startuje a do lázeňského města už postupně přijíždějí první známé osobnosti z české i zahraniční filmové scény. Sledujte s námi, kdo se děje právě teď.
Hudební program letos připravil DJ NobodyListen. Na pódiu se vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimír 518, Akira, Annet X i sbor Vocal Crew by Unique.
Karlovy Vary i letos přivítají světové filmové hvězdy. Některé z nich už do lázeňského města dorazily, další se očekávají v průběhu festivalu. Mezi letošními hosty jsou Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Juliette Binocheová, Kevin Bacon s Kyrou Sedgwickovou, Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg, Jeffrey Wright, kameraman Robert Richardson i herečka Magda Vášáryová.
Sledujte s námi přímý přenos z červeného koberce!
3.7. 17:37
Přijíždí první z hollywoodských hvězd – Harvey Keitel.
3.7. 17:35
Dorazila také herečka Jitka Schneiderová.
3.7. 17:34
Přijíždí také Veronika Khek Kubařová. „Já vždy, když sem přijedu, tak jsem na nás Čechy neskutečně pyšná,“ řekla směrem k festivalu.
3.7. 17:31
S manželkou Zuzanou dorazil herec Miroslav Donutil. „Přijel jsem si pro nové historky,“ řekl dobře naladěný herec.
3.7. 17:30
Dorazili Andrea Bartošková se synem Jankem a Markem Ebenem.
3.7. 17:22
Přijíždí manželská dvojice Zorka Hejdová s manželem Mírou.
3.7. 17:21
Na festival dorazila také herečka Klára Melíšková.
3.7. 17:18
K hotelu Thermal dorazila také Kateřina Žbirková.
3.7. 17:16
Právě přijíždí herečka Aňa Geislerová.
3.7. 17:12
Na červený koberec dorazila herečka Jana Plodková a zpěvačka Berenika Kohoutová.
3.7. 16:44
Přijíždí grafický designer MFFKV Aleš Najbrt s dcerou Natálií.
3.7. 17:04
Dorazil zpěvák Sebastian s partnerkou Andreou Bezděkovou.
3.7. 17:00
Na červený koberec ve velmi odvážných šatech dorazila také slovenská zpěvačka Zea s doprovodem.
3.7. 16:57
Na červený koberec dorazila herečka Jana Švandová s manželem.
3.7. 16:54
Z vozu vystupuje slovenská herečka Táňa Pauhofová s partnerem.
3.7. 16:52
Přijíždí bývalá první dáma Livia Klausová s vnoučaty.
3.7. 16:50
Z vozu právě vystoupil herec Robert Mikluš s herečkou Lucií Ducháčkovou, která chvíli bojovala s červeným kobercem.
3.7. 16:47
Přijela také Ester Geislerová s partnerem. Ve Varech představí film o svém zesnulém otci.
3.7. 16:47
Přijíždí Tereza Ramba s manželem Matyášem.
3.7. 16:44
Za velkých ovací dorazily herečky Hana Vágnerová a Petra Nesvačilová.
3.7. 16:41
Na červený koberec dorazil Petr Jákl.
3.7. 16:39
Z dalšího vozu vystupuje moderátor Libor Bouček s manželkou. „Tohle je unikátní, buďme šťastní, že si to můžeme užívat,“ řekl.
3.7. 16:38
Právě přijíždí herečka Alena Mihulová v lahvově zelených šatech s dcerou Karolínou, která vynesla černý oblek v pánském stylu.
3.7. 16:36
„Já myslím, že to pohlídá,“ řekl Kryštof Mucha na adresu zesnulého Jiřího Bartošky. I letos si připnul knoflíčky, které od něj v minulosti dostal.
3.7. 16:30
K hotelu Thermal právě dorazil youtuber Karel Kovy Kovář s partnerem. Kovy jako historicky první host festivalu, symbolicky podepisuje festivalovou kameru.
3.7. 16:26
Jako první na červený koberec vstoupil ředitel festivalu Kryštof Mucha s manželkou Darinou.
3.7. 16:23
Na červený koberec už najíždějí první vozy s celebritami!
3.7. 16:19
Součástí letošního programu budou i dvě dronové show. První z nich je naplánovaná už na dnešní večer a nabídne světelnou podívanou na noční obloze.
3.7. 16:11
V rámci 60. ročníku Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary došlo i k úpravám slavnostní zóny – červený koberec je letos širší a zároveň se prodloužil. Díky tomu si příjezdy filmových hvězd budou moci diváci užít ještě intenzivněji.
2:7. 21:02
Pavel Zuna s manželkou přijeli do Varů.
2.7. 20:52
Do Varů dorazila herečka Aňa Geislerová
2.7. 20:08
Do Karlových Varů už dorazila také herečka Maggie Gyllenhaalová. Přestože se snažila být nenápadná a zvolila čepici i sluneční brýle, pozornosti fanoušků neunikla.
2.7. 18:50
Vary už vítají hollywoodskou hvězdu Dustina Hoffmana.
2.7. 17:19
Jesse Eisenberg a jeho příjezd.
2.7. 14:06
Do Karlových Varů právě dorazil americký herec Harvey Keitel s manželkou, kanadskou herečkou Daphnou Kastnerovou. Manželé nejsou ve Varech poprvé, navštívili už 39. ročník festivalu.