Ondřej Pavelka patří k hercům, jejichž tvář znají diváci napříč generacemi. Zahrál si ve filmech Co je vám, doktore?, Výchova dívek v Čechách nebo Padesátka, v seriálech Malý pitaval z velkého města, Ulice, Slunečná či ZOO. A rozhodně ještě nekončí. Ve středu 10. září oslaví 71. narozeniny, stále je členem Činohry Národního divadla a vyučuje také na DAMU. V Národním divadle je aktuálně obsazen například v Hamletovi, Našich furiantech, Mefistovi či inscenaci Don Quijote. Pustá země. Ve filmografii mu navíc letos přibyl snímek Po večerce.
Ondřej Pavelka si prošel láskami i rozchody. Dnes má vedle sebe ženu, kterou považuje za dar
Ondřej Pavelka má za sebou desítky rolí, dvě manželství i několik životních lásek, dnes ale největší klid nachází po boku ženy, které říká „anděl“, a na chalupě v Sudetech, kde místo filmových premiér řeší srnky, divočáky a historii malé vesnice.
Jeho soukromý život byl podstatně pestřejší, než by možná napovídal dnešní klid po boku dlouholeté partnerky. Jednou z jeho prvních velkých lásek byla o sedm let starší herečka a výtvarnice Iva Hüttnerová. Poznali se v Karlových Varech v době, kdy budoucí hvězda ještě pracovala v divadle jako kulisák. Hüttnerová kvůli mladšímu partnerovi opustila tehdejšího manžela Ivana Rajmonta, s nímž měla malého syna Matouše. Vztah s Pavelkou ale nevydržel. „Myslím, že jsem za to velmi zaplatila, ale nelituji toho,“ vzpomínala později Hüttnerová.
Pavelka se během života dvakrát oženil. Jeho manželkami byly výtvarnice a spisovatelka Martina Skala a herečka Eva Salzmannová. Se Salzmannovou má syna Kryštofa, který se vydal novinářskou cestou a po svém se přece jen dotýká i otcova světa. „Napsal už tři divadelní hry, připravujeme spolu filmový scénář. Nechci říkat o čem, protože jsem pověrčivý,“ prozradil Pavelka před lety. Druhého syna Mikoláše má s herečkou Sabinou Královou.
Oba synové si přitom našli vlastní cestu. Mikoláš se věnuje fitness a studoval fyzioterapii, takže role otce a syna se někdy trochu obracejí. „Tomu já vůbec nerozumím. Takže se spíš já ptám jeho, jestli bych se sebou neměl něco udělat, pít třeba nějakou speciální vodu a tak,“ říkal Pavelka s nadsázkou. O Kryštofovi zase mluvil jako o člověku s velkým rozhledem, od něhož si sám rád nechá poradit.
Partnerku nazývá svým andělem
Poslední roky jsou v hercově soukromí mnohem klidnější. Po boku má dlouholetou partnerku, jejíž soukromí důsledně chrání. Sám ji veřejně označuje především jako svého „anděla“ a její přání nebýt medializována respektuje. Když o ní v roce 2023 výjimečně promluvil, byli spolu už dvanáct let. „Mám vedle sebe už 12 let anděla, kterého mi asi pánbůh seslal za všechny moje lumpárny, co jsem v životě provedl. Asi si řekl: Hele, Pavelko, měl bys trošku přibrzdit. A poslal mi anděla, který na mě dohlíží,“ vyznal se.
Partnerka mu podle jeho slov pomáhá i s praktickou stránkou života a hlídá například jeho pracovní diář. Pavelka přitom bez rozpaků přiznává, že kdyby mohl, klidně by nic nedělal. „Nejvíc ze všeho mě asi baví prokrastinovat, nedělat vůbec nic. Ale protože tohle přesně andělé nemají rádi, tak se s tím snažím bojovat tím, že se zahlcuju prací,“ popsal se s typickým humorem.
Chalupa bez plotu má své kouzlo i nevýhody
Když zrovna nehraje nebo neučí, rád mizí z Prahy na chalupu v Dolním Dražově na Karlovarsku. Místo zná odmalička, protože tam jezdíval už s rodiči. Rodina si kdysi mohla vybírat z několika prázdných domů a zvolila přibližně dvě stě let staré stavení, které v minulosti sloužilo jako mlýn a později jako hájovna.
Dům stojí na kraji lesa a Pavelka odmítl pozemek obehnat plotem. Díky tomu se kolem chalupy pasou srnky, romantika má ovšem i svou odvrácenou stránku. „Je v Sudetech, na kraji lesa. Neoplotil jsem ji, protože by to nebylo pěkné v té přírodě. Pasou se tam srnky, je to romantické. Zakládám si ale na trávníku, aby byl krásný, ostříhaný, kultivovaný. Prasata, jak to není oplocené, to ale vědí. Počkají, až to dodělám, a pak mi to zryjou. Tak mi poradili, abych tam dal do pytlíku pachy. Ty strašně páchnou, takže tam divočák nejde. Zase tam ale nemůžeš bydlet, to nejde,“ líčil se smíchem.
Řešení problému s divočáky si nakonec vyložil po svém. „Takže jediná možnost je tam toho divočáka trefit. Oni mají historickou paměť a vědí, že jak mu tam někdo trefil strýčka, nepůjde tam. Jenže já nestřílím, takže si musím pozvat na chalupu myslivce,“ poznamenal.
Chalupa pro něj ale dávno není jen místem k odpočinku. V Dolním Dražově se zapojil do života obce a spolu s dalšími založil okrašlovací spolek, který se snaží mapovat místní historii a vracet do krajiny místa, která během let zanikla. Podařilo se obnovit například altán, studánku nebo zvoničku. U studánky stojí také socha svatého Jana Nepomuckého, kterou vyřezal Pavelkův herecký kolega David Prachař. Spolek dokonce vypátral původní zvon s letopočtem 1869.
A právě kombinace práce a útěku do klidu přírody jako by Pavelkovi vyhovovala nejvíc. Za sebou má desítky filmových, televizních i divadelních rolí, přesto ani těsně před 71. narozeninami nepůsobí jako člověk, který by se chystal stáhnout do ústraní. Jen potřebuje čas od času zmizet tam, kde místo červeného koberce řeší srnky, rozrytý trávník a historii malé vesnice na kraji lesa.