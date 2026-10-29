V osobním životě Ondřeje Gregora Brzobohatého nastaly změny, které se promítly také do jeho nemovitostních plánů. Po rozchodu s Danielou Písařovicovou se rozhodl nabídnout k prodeji moderní vilu pojmenovanou Villa Daniela. Nemovitost stojí v bezprostřední blízkosti golfového hřiště a její cena byla stanovena na 15 milionů korun.
Ondřej Brzobohatý investoval miliony do další nemovitosti. Nový byt ho ale může přijít ještě draho
Hudebník a skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý se rozhodl rozšířit své realitní portfolio. Zatímco pro luxusní vilu nesoucí jméno Daniela hledá nového majitele, sám si pořídil byt v pražských Nuslích za téměř osm milionů korun. Nová nemovitost však zatím není připravená k bydlení a její dokončení má být podle smluvních podmínek časově omezené.
Jde o koncový řadový dům s dispozicí 4+kk, podlahovou plochou 115 metrů čtverečních a pozemkem o rozloze 234 metrů čtverečních. Brzobohatý za něj měl původně zaplatit přibližně deset milionů korun, nyní tedy požaduje zhruba o polovinu vyšší částku. Dům v minulosti nesloužil pouze k soukromým účelům. Hudebník ho nabízel také zájemcům o krátkodobé ubytování, přičemž cena za jedinou noc mohla přesáhnout deset tisíc korun.
Za byt v Nuslích zaplatil téměř osm milionů
Prodej vily ovšem neznamená, že by se Brzobohatý chtěl nemovitostí zbavovat úplně. Podle informací serveru eXtra.cz naopak investoval do dalšího bydlení, tentokrát v pražských Nuslích. V domě pocházejícím ze třicátých let minulého století si pořídil byt ve druhém nadzemním podlaží. Za jednotku o celkové výměře 55,6 metru čtverečního včetně sklepa zaplatil 7 872 000 korun. V přepočtu tak cena vychází přibližně na 141 tisíc korun za metr čtvereční.
Podle zveřejněných informací měl část kupní ceny, přibližně tři miliony korun, uhradit z vlastních prostředků a zbývající sumu financovat bankovním úvěrem.
Samotný bytový dům už prošel výraznou proměnou. Rekonstrukce se dotkla společných prostor i fasády a obyvatelé mají mít k dispozici také vnitřní dvůr s posezením nebo kolárnu. Uvnitř Brzobohatého bytu však ještě zdaleka není hotovo.
Nový byt potřebuje dokončit. Jinak hrozí pokuta
Skladatel totiž nekoupil klasický dokončený byt, do kterého by mohl rovnou nastěhovat nábytek. Nemovitost získal ve stavu označovaném jako shell & core. V praxi to znamená, že kupující přebírá nedokončený prostor a musí si zajistit jeho finální úpravy. Takové řešení nabízí větší volnost při plánování interiéru, zároveň ale vyžaduje další investice. Nového majitele čeká dokončení potřebných rozvodů, povrchů, vybavení i dalších prvků nezbytných pro běžné bydlení.
V Brzobohatého případě má navíc rekonstrukce podle informací eXtra.cz jasně stanovený termín. Smluvní podmínky údajně vyžadují, aby byla jednotka uvedena do obyvatelného stavu nejpozději do dvanácti měsíců od jejího předání.
Pokud by tuto povinnost nesplnil, měla by mu hrozit smluvní pokuta ve výši 100 tisíc korun. K téměř osmimilionové pořizovací ceně by tak kromě nákladů na dokončení bytu mohla přibýt další nepříjemná položka.