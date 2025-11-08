Zpravodajský pořad Showtime, dříve vysílaný pod názvem VIP zprávy, má za sebou už patnáct let na televizní scéně. Jubileum připomněla speciální party v pražské restauraci Mazel, kam se sjely tváře, které pořad v různých obdobích formovaly. Nechyběly dlouholeté moderátorky Iva Kubelková a Laďka Něrgešová, ani reportér Tomáš Kraus, který je s pořadem spojen téměř od jeho počátků.
Vzpomínalo se, prohlížely se archivní záběry a padala i dojemná poděkování. Pořad je totiž fenoménem, který v Česku představil styl „celebritní žurnalistiky“ v televizi ještě před nástupem sociálních sítí. Mezi pozvanými byla také úplně první moderátorka VIP zpráv – Ivana Gottová. Ta se ale akce osobně nezúčastnila.
Místo sebe poslala „kousek Karla“
Absenci však vyřešila po svém — a velmi elegantně. „Zvala jsem první moderátorky, Martinu Gavriely a Ivanu Gottovou. Ta se omluvila, ale udělala nám milé překvapení. Poslala místo sebe kus sebe a Karla Gotta, se kterým jsme celé roky nablízko spolupracovali,“ popsala pro Blesk šéfka Showtimu Zuzana Brzáková. Součástí oslavy bylo i to, že každý z odcházejících hostů obdržel od Gottové dárek.
„Každý při odchodu dostal tenhle krásný dárek,“ uvedla Brzáková. Tím dárkem byla kniha Má cesta za štěstím, autobiografická publikace Karla Gotta (†80), kterou Ivana Gottová po jeho smrti pomáhala dokončovat a následně vydala. Podle informací Blesku šlo o gesto, které ji mohlo přijít i na desítky tisíc korun, protože knihy zakoupila sama a věnovala je přímo kolegům jako poděkování.
Bertramka pro fanoušky
Před dvěma lety přišla Ivana Gottová s nápadem, že z jejich vily na Bertramce bude místo, kde budou moci fanoušci zavzpomínat na jejího zesnulého manžela Karla Gotta. Není to ale tak dávno, co své plány musela zrušit. „Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou fanouškům. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974 až 2019, tedy více než polovinu života,“ napsala Ivana Gottová na sociální sítě v roce 2023. Byla si jistá tím, co by její manžel chtěl: „Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti.“
Těsně před koncem letošním letních prázdnin však přišla vdova po legendárním zpěvákovi se smutným oznámením. „Milí příznivci mého manžela, říká se: ‚Člověk míní, život mění.‘ A dnes to bohužel platí i pro mě. Píše se mi to velmi těžce, protože možná mnohé z vás tímto zklamu, ale třeba mě mnozí z vás naopak pochopí,“ napsala Gottová na facebookové stránky svého muže, které od jeho smrti spravuje. „A jestliže zasahuje do zdraví, je namístě říct stop. Upřímně mě to mrzí. Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott, tak jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit,“ naznačila Ivana, že za vším stojí zdravotní komplikace.
A i když se vyhnula podrobnostem, z následujících řádků je jasné, že je to právě ona, kdo má zdravotní problém, který jí brání v práci pokračovat. „Snad mi odpustíte, že po mnoha letech náročné a intenzivní práce, kterou jsem Karlovým projektům věnovala, se nyní musím věnovat sobě a svému zdraví,“ uzavřela své prohlášení.
