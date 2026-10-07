Zdá se, že v českém šoubyznysu se schyluje k nové mediální válce. Olga Menzelová, vdova po oscarovém režisérovi Jiřím Menzelovi, veřejně otevřela spor o 1,7 milionu korun, které měl podnikatel Leon Tsoukernik utratit na charitativní akci. Podle Menzelové ale Nadační fond Jiřího Menzela, kterému měly peníze připadnout, dodnes žádnou částku neobdržel. A protože Tsoukernikova manželka Sandra letos kandiduje do Senátu, Menzelová se rozhodla celou věc zveřejnit.
Olga Menzelová se pustila do blízkého přítele Karla Gotta kvůli 1,7 milionu
Blízký přítel Karla Gotta se ocitl pod palbou kritiky Olgy Menzelové. Vdova po oscarovém režisérovi tvrdí, že po dražbě za 1,7 milionu korun dodnes nadační fond neobdržel ani korunu. Do celé věci navíc vtáhla i Tsoukernikovu manželku Sandru, která usiluje o senátorské křeslo.
„1,7 milionu korun a Nadační fond Jiřího Menzela z toho dodnes neviděl ani korunu,“ uvedla Menzelová ve videu na Instagramu s tím, že Leon Tsoukernik měl v listopadu 2024 na oficiální akci Forbesu vydražit zážitkový pobyt právě za tuto částku. Podle vdovy po Jiřím Menzelovi měly peníze putovat nadačnímu fondu, který pomáhá výkonným umělcům ve složité zdravotní situaci a podporuje také studenty filmových škol. „Ale i přes opakované urgence dodnes nepřišla ani koruna,“ tvrdí.
Právě načasování nyní Menzelová spojuje s kandidaturou podnikatelovy manželky Sandry Tsoukernik. „A víte proč to říkám? Protože Sandra Tsoukernik kandiduje do Senátu za Tachovsko a Chebsko,“ vysvětlila. Kandidaturu Sandry Tsoukernik za ANO v obvodu Cheb, který zahrnuje také Tachovsko, potvrdily už na jaře letošního roku média. Menzelová zároveň připomíná, že Leon Tsoukernik patřil dlouhá léta k blízkým přátelům Karla Gotta a po zpěvákově smrti zůstal blízkým člověkem také jeho rodině. Byl to právě on, kdo vdově Ivaně Gottové a jejich dvěma dcera před sedmi lety poskytl útočiště poté, co zpěvák zemřel.
Její kritika přitom míří nejen na samotný údajný neuhrazený závazek, ale také na Sandru Tsoukernik. „Můžete se ptát, co s tím má společného Sandra Tsoukernik. Na první pohled nic. Ale přece to, s kým žijete, vypovídá dost i o vás samých. O vaší důvěryhodnosti, ale především o vašich slibech. V tomto případě voličům v nadcházejících volbách,“ prohlásila Menzelová.
Její prohlášení před volbami má ale pikantní nádech. Menzelová žije s egyptologem Miroslavem Bártou, který je rovněž spojený se Senátem – na rozdíl od Sandry Tsoukernik však letos nekandiduje. Bárta byl zvolen senátorem za TOP 09 a STAN už v roce 2024 a jeho mandát platí do roku 2030. Olga Menzelová tak nyní veřejně kritizuje kandidátku do Senátu, zatímco její vlastní partner už v horní komoře parlamentu působí.